રિયાની ધરપકડ બાદ તાપસી પન્નૂએ સુશાંતના વકીલની મજાક ઉડાવી

સુશાંત સિંહ રાજપૂત (Sushant Singh Rajput) કેસમાં ડ્રગનો મામલો બહાર આવ્યો ત્યાર બાદ બાદ મંગળવારે નાર્કોટિક્સ કન્ટ્રોલ બ્યૂરો (એનસીબી)એ રિયા ચક્રવર્તીની (Rhea Chakraborty) ધરપકડ કરીને કોર્ટની સમક્ષ હાજર કરી હતી. કોર્ટે રિયાને 14 દિવસની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી હતી. ઘણા બૉલીવુડ સેલેબ્ઝ રિયાને ટેકો આપી રહ્યાં છે અને રિયા માટે ન્યાયની અપીલ કરી રહ્યાં છે. એવામાં અભિનેત્રી તાપસી પન્નૂએ સુશાંતના ફેમિલી વકીલની મજાક ઉડાવી છે.

સુશાંત વતિથી કેસ લડી રહેલા વિકાસ સિંહે રિયાની ધરપકડ ઉપર પ્રતિક્રિયા આપવાનું નકારતા કહ્યું કે, ડ્રગના ચાર્જિસ એ અમારો રિયા વિરુદ્ધનો કેસ નહોતો. તાપસીએ આ મુદ્દો લઈને ટ્વીટરમાં વકીલની મજાક ઉડાવી હતી.

Correction. She wasn’t consuming. Financing and procuring for Sushant. So in that case if he was alive he would’ve been put behind bars too ? Oh no. She must’ve forced the drugs onto him. Sushant must’ve been force fed marijuana. Yes that’s what it is exactly. We did it guys 🙌🏼 https://t.co/6f8l7DncuI