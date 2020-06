સુશાંત સિંહ રાજપૂતના ટ્વિટર કવર પર પેંટિંગ છે તે બનાવનારે પણ કર્યું હતું સુસાઇડ

સુશાંત સિંહ રાજપૂતના ટ્વિટર કવર પર મૂકવામાં આવેલી એક કળાકૃતિ અને તેના મૃત્યુને લઈને વિચિત્ર સંજોગ સામે આવ્યો છે. સુશાંતે જે પેંટિંગની તસવીર પોતાના ટ્વિટર કવર બનાવી હતી, તેની રચના કરનાર કલાકારે આ કળાકૃતિ બનાવ્યાના એક વર્ષ પછી આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. ઇન્ટરનેટ પરથી મળતી માહિતી પ્રમાણે, આ કલાકાર ખરાબ આર્થિક પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યો હતો અને ઘણાં સમયથી ડિપ્રેશનમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. સુશાંત સિંહ રાજપૂત અને આ કલાકાર વચ્ચે આ કલાકાર વચ્ચે આ સામ્યતા ખરેખર ચોંકાવનારી છે.

વિકિપીડિયા પર આપવામાં આવેલી માહિતી પ્રમાણે, આ કળાકૃતિનું નામ ધ સ્ટોરી નાઇટ છે, જે નિધરલેન્ડ્સના જાણીતાં કલાકાર Vincent Van Goghએ જૂન 1889માં પેઇન્ટ કરી હતી. સંજોગ જુઓ, સુશાંત સિંહ રાજપૂતે પણ જૂન મહિનામાં જ જીવનલીલા સમાપ્ત કરી. આ કળાકૃતિ હાલ ન્યૂયૉર્કના મ્યૂઝિયમ ઑફ મૉડર્ન આર્ટમાં રાખવામાં આવી છે.

વિન્સેન્ટ વિશે જે માહિતી આપવામાં આવી છે, તે પ્રમાણે વિન્સેન્ટ ડચ પેન્ટર હતા. પશ્ચિમી આર્ટમાં તેમનું કામ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે અને સન્માનનીય છે. ફક્ત 10 વર્ષના કાર્યકાળમાં તેમણે 2100થી વધારે કળાકૃતિઓની રચના કરી હતી, જેમાંથી 860 ઑઇલ પેઇન્ટિંગ હતી. જણાવવાનું કે વિન્સેન્ટે પોતાના જીવન કાળનું સૌથી મહત્વનું કામ છેલ્લા બે વર્ષોમાં જ કર્યું.

દુઃખની વાત એ છે કે આટલા મહાન કલાકાર હોવા છતાં તે વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રે સફળ નહોતા, જેને કારણે 29 જુલાઈ 1890ના માત્ર 37ની વયે તેમણે ગોળી મારી આત્મહત્યા કરી. આ પહેલા તે ઘણાં વર્ષ ડિપ્રેશન અને ગરીબી સામે જજૂમી રહ્યા હતા. ધ સ્ટારી નાઈટ પેઇન્ટિંગની આખી તસવીર તમે અહીં જોઈ શકો છો.

મૃત્યુ બાદ વિન્સેન્ટને જીનિયસ કહેવામાં આવ્યા. તેમનું કામ મૉડર્ન આર્ટની આધારશિલા રાખવામાં મહત્વનું રહ્યું. એમ્સટર્ડમમાં તેમના નામે એક સંગ્રહાલય પણ બનાવવામાં આવ્યું છે, જેમાં પેઇન્ટિંગ અને કળાકૃતિઓનું વિશ્વનું સૌથી મોટું સંગ્રહાલય છે.

