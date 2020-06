સુશાંત સિંહ રાજપુતના ફૅન્સ માટે ખુશખબર: છેલ્લી ફિલ્મ 'દિલ બેચારા' OTT પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ થશે

સુશાંત સિંહ રાજપુતના નિધન બાદ અભિનેતાના ફૅન્સ તેની છેલ્લી ફિલ્મ 'દિલ બેચારા'ની રિલીઝની કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યાં છે. તેમના મનપસંદ અભિનેતાને તેઓ વધુ એકવાર સ્ક્રિન પર જોવા માંગતા હતા એટલે મેકર્સે ફૅન્સની આ ઈચ્છા પુરી કરવાનું નક્કી કર્યું છે અને દર્શકોને રાહ ન જોવડાવતા ફિલ્મને OTT પ્લેટફોર્મ પર રિલીઝ કરવાનું નક્કી કર્યું છે. 'દિલ બેચારા' 24 જૂલાઈના રોજ ડિઝની પ્લસ હૉટસ્ટાર પર રિલીઝ થશે. આ ફિલ્મમાં સુશાંત સાથે સંજના સાંઘી દેખાશે જેની આ ડેબ્યુ ફિલ્મ છે. તેણે પણ પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ મુકી હતી. આ ફિલ્મમાં સંજના સાંઘી, સૈફ અલી ખાન છે. સંજનાએ કહ્યું હતું, પ્રેમ તથા આશાની વાત, ક્યારેય ના ભૂલાય તેવી યાદો. આપણાં પ્રેમાળ વ્યક્તિઓ સાથે સેલિબ્રેશન અને સ્વર્ગીય સુશાંત સિંહ રાજપૂતની ફિલ્મ. સંજનાએ એમ પણ કહ્યું હતું કે આ ફિલ્મ સબસ્ક્રાઈબર્સ તથા નોન-સબસ્ક્રાઈબર્સ જોઈ શકશે.

મુકેશ છાબરા દિગ્દર્શિત ફિલ્મ 'દિલ બેચારા' અંગ્રેજી ફિલ્મ 'ફૉલ્ટ ઇન અવર સ્ટાર્સ'ની ઓફિશ્યલ રિ-મેઇક છે. ફૉલ્ટ ઇન અવર સ્ટાર્સ ફિલ્મ એ જ નામની જ્હોન ગ્રીનની બેસ્ટ સેલર બુક પરથી બનેલી ફિલ્મ હતી. અંગ્રેજી ફિલ્મ 2014માં રિલીઝ થઇ હતી. પહેલા આ ફિલ્મ ગત ઉનાળામાં રિલીઝ થવાની હતી. પરંતુ કોરોના વાયરસ (COVID-19) મહામારીને લીધે થિયેટરમાં રિલીઝ નહોતી થઈ શકી.

ડિઝની પ્લસ હૉટસ્ટારે તેના ઓફિશ્યલ ટ્વીટર હેન્ડલ પરથી પણ 'દિલ બેચારા'ની રિલીઝ તારીખ જાહેર કરી છે. કૅપ્શનમાં લખ્યું હતું કે, 'પ્રેમ, આશા અને અગણિત યાદોની વાર્તા.. સ્વર્ગીય સુશાંતની યાદમાં જે હંમેશા આપણા દરેકનાં મનમાં અંકિત રહેશે..' જુઓ પોસ્ટ...

A story of love, hope, and endless memories.

Celebrating the late #SushantSinghRajput's legacy that will be etched in the minds of all and cherished forever. #DilBechara coming to everyone on July 24. pic.twitter.com/3gPJZvBRun