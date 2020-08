સુશાંત સિંહ રાજપૂતના ભાઈએ કહ્યું, સાક્ષીઓના જીવને જોખમ છે

બૉલીવુડ અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂત (Sushant Singh Rajput)ના નિધનને બે મહિના કરતા વધુ સમય થઈ ગયો પરંતુ અભિનેતાની આત્મહત્યાના કેસમાં હજી સુધી કોઈ ખાસ બાબત સામે નથી આવી. બીજી બાજુ આ આત્મહત્યા કેસ દરરોજ નવો વળાંક લઈ રહ્યો છે. તાજેતરમાં જ અભિનેતાના કઝીન ભાઈ નિરજ સિંહે એવું કહ્યું છે કે, આ કેસના સાક્ષીઓને ધમકાવવામાં આવી રહ્યાં છે અને મુંબઈ પોલીસ તેમને સુરક્ષા પણ નથી આપતી.

ભાજપના ધારાસભ્ય અને સુશાંત સિંહ રાજપૂતના કઝિન ભાઈ નિરજ સિંહ બબલૂએ કહ્યું છે કે, જે પ્રમાણે સુશાંતના કેસમાં એક પછી એક બાબત સામે આવી રહી છે તે જોતા લાગે છે કે સાક્ષીઓની હત્યા કરવામાં આવી શકે છે. એટલે અમે માંગણી કરીએ છીએ કે, સાક્ષીઓને પોલીસ સુરક્ષા આપવામાં આવે.

