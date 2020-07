સુશાંત સિંહ રાજપુતના જીજાજીએ જણાવ્યો 'નેપોમીટર' બનાવવાનો હેતુ

અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપુતે 14 જૂનના રોજ બાંદ્રા સ્થિત ઘરમાં ગળાફાંસો ખાઈને આત્મહત્યા કરી હતી. અભિનેતાના મૃત્યુ બાદ બૉલીવુડમાં સગાવાદના મુદ્દાએ ફરી જોર પકડયું છે. ત્યારે સુશાંત સિંહ રાજપુતના જીજાજી વિશાલ કીર્તિએ 'નેપોમીટર' એપ લૉન્ચ કર્યું હતું. નેપોમીટર એપ બૉલીવુડમાં ચાલતા સગાવાદને સામે લડવા માટેની તાકાત આપશે એવો દાવો તેમણે કર્યો હતો.

સુશાંત સિંહ રાજપુતની બહેન શ્વેતા સિંહ કીર્તિના પતિ એટલે કે સુશાંતના જીજાજી વિશાલ કીર્તિના મતે, આ એપથી નેપોસ્ટિક તથા ઈન્ડિપેન્ડેન્ટ બૉલીવુડ ફિલ્મ તથા ટીવી શો અંગે સ્કોર તથા રેટિંગ જાણવામાં મદદ મળશે. હવે વિશાલે આ એપના મૂળ ઉદ્દેશ અંગે વાત કરી હતી. વિશાલના મતે, આ એપથી સુશાંતને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી છે અને પ્રોફિટનો કોઈ હેતુ નથી. તેણે ટ્વીટમાં કહ્યું હતું કે, અમે હજી પણ દુઃખી છીએ. અમારું ફોકસ હવે એકબીજાનું ધ્યાન રાખવામાં છે. મેં મારા ભાઈનો નેપોમીટરનો આઈડિયા એટલા માટે શૅર કર્યો કે જેથી લોકો પોતાની પસંદ અંગે જણાવી શકે. આ સુશાંતને નાનકડી શ્રદ્ધાંજલિ છે. આ કોઈના ફાયદા માટે બનાવવામાં આવી નથી. મહેરબાની કરીને ધીરજ રાખો, આ અમારી પહેલી પ્રાથમિકતા નથી.

We’re still grieving.Our focus now is to take care of each other.I shared my brother’s idea of Nepometer because it enables people to make informed choices. It’s a small tribute to Sushant. It’s a not for profit voluntary effort.Please stay patient since it isn’t our 1st priority