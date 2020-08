બહેન શ્વેતા સિંહ કિર્તીએ સુશાંતના કેસમાં જલ્દી નિર્ણય કરવાની સુપ્રીમ કોર્ટને અપીલ કરી

અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂત (Sushant Singh Rajput)ના નિધનને બે મહિના કરતાં વધુ થઈ ગયા છે. આત્મહત્યાના કેસમાં મુંબઈ પોલીસ અને બિહાર પોલીસ તપાસ કરી રહી હોવા છતા હજી સુધી જોઈએ તેવા કોઈ ખાસ પગલાં લેવાયા નથી. એટલું જ નહીં સીબીઆઈ અને ઈડી પણ આ કેસમાં પોતાની તપાસ કરી રહ્યાં છે. સુપ્રીમ કોર્ટમાં તપાસ માટેનો નિર્ણય બાકી છે. ત્યારે અભિનેતાની બહેન શ્વેતા સિંહ કિર્તી (Shweta Singh Kirti)એ કોર્ટને અપીલ કરી છે કે તેઓ જલ્દી નિર્ણય સંભળાવે. તેમજ આ કોર્ટને ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં ખસેડવાની પણ માંગણી કરી છે. સાથે જ બહેને કહ્યું છે કે, આ લડાઈમાં તે પોતાને લાચાર અને બેસહારા અનુભવે છે.

સુશાંત સિંહ રાજપૂતની બહેન શ્વેતા સિંહે તાજેતરમાં બે ટ્વીટ કર્યા હતાં. એક ટ્વીટમાં તેણે સુપ્રીમ કોર્ટને અપીલ કરતાં લખ્યું છે કે, સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી જલ્દી અને વહેલી તકે નિર્ણય આપવામાં આવે તેવી વિનંતી કરું છું. અમે ખુબ જ આશાવાદી છીએ અને રાહ જોઈ રહ્યાં છીએ. દર મિનિટે થતા વિલંબથી અમારું દિલ તૂટી જાય છે.

આ પહેલાં શ્વેતાએ એક ટ્વીટમાં લખ્યું હતું કે, કેટલીક એવી ક્ષણો હોય છે જ્યારે લાચારીની ભાવના જન્મે છે પણ પછી હું મારી જાતને યાદ કરાવું છું કે, એવા લાખો લોકો છે જે સત્ય માટે લડી રહ્યાં છે અને પ્રાર્થના કરી રહ્યાં છે. એટલે કોઈપણ કિંમતે ન્યાય તો મળીને જ રહેશે.

