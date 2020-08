SSR Case: જો સરકાર સુરક્ષા આપે તો કંગના રનોટ NCBને મદદ કરવા તૈયાર

અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂત (Sushant Singh Rajput)ની આત્મહત્યાના કેસમાં સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (CBI) કરી રહી છે. હવે આ કેસમાં નારકોટિક્સ કન્ટ્રોલ બ્યૂરો (NCB)એ પણ બુધવારે અભિનેતાની ગર્લફ્રેન્ડ રિયા ચક્રવર્તી (Rhea chakraborty) સહિત પાંચ જણ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી છે અને ડ્રગ્સના કનેક્શનમાં તપાસ હાથ ધરી છે. ત્યારબાદ અભિનેત્રી કંગના રનોટ (Kangana Ranaut)એ NCBને મદદ કરવાની તૈયારી બતાવી છે. અભિનેત્રીનું કહેવું છે કે, જો કેન્દ્ર સરકાર તેને સુરક્ષા આપશે તો સુશાંત સિંહ રાજપૂત કેસમાં ડ્રગ એન્ગલમાં તે વધુ પ્રકાશ પાડી શકશે.

સુશાંત સિંહ રાજપૂત આત્મહત્યા કેસમાં NCBને મદદ કરવાની તૈયારી બતાવતા ટ્વીટમાં અભિનેત્રીએ કહ્યું છે કે, હું નાર્કોટિક્સ બ્યુરોને મદદ કરવા તત્પર છું, પરંતુ મને કેન્દ્રની સુરક્ષાની જરૂર છે. મેં મારી કારકિર્દી જ નહીં પરંતુ જીવન પણ જોખમમાં મુક્યું જીવન પણ જોખમમાં મૂક્યું છે. તે તો સ્પષ્ટ છે કે, બૉલીવુડનું આ સત્ય સુશાંતને પહેલાથી જ ખબર હતી. તે આ દવાઓ વિશે જાણતો હતો અને તેથી જ તેની હત્યા કરવામાં આવી હતી.

I am more than willing to help @narcoticsbureau but I need protection from the centre government, I have not only risked my career but also my life, it is quiet evident Sushanth knew some dirty secrets that’s why he has been killed. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 26, 2020

અભિનેત્રીએ અન્ય એક ટ્વીટમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (Narendra Modi) સમક્ષ પોતાને સુરક્ષા આપવા વિનંતી પણ કરી છે. તેની સાથે જ ટ્વીટર પર #कंगनाराणावतकोसुरक्षादो ટ્રેન્ડ થવા લાગ્યું છે.

It’s a top trend right now, sincere request @PMOIndia for #कंगना_राणावत_को_सुरक्षा_दो I am very keen to help @narcoticsbureau in this matter and I could be very useful as I have witnessed it all personally. pic.twitter.com/m6C6TcG25E — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 26, 2020

એટલું જ નહીં કંગના રનોટે એક ટ્વીટ કરીને આખી બૉલિવુડ ઈન્ડસ્ટ્રી પર નિશાન સાધ્યું છે. તેનું કહેવું છે કે, બૉલીવુડમાં ડ્રગ્સ ખૂબ જ ચાલે છે અને જો નાર્કોટિક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ તપાસ કરે તો ઘણા એ-લિસ્ટર ઍક્ટર્સ એમાં પકડાશે. જો નાર્કોટિક્સ કન્ટ્રોલ બ્યુરો બૉલીવુડમાં એન્ટર થાય તો ઘણા એ-લિસ્ટર્સ જેલમાં જશે. જો બ્લડ-ટેસ્ટ કરવામાં આવે તો ઘણી શૉકિંગ વાતો બહાર આવશે. આશા રાખું છું કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તેમના સ્વચ્છ ભારત મિશન હેઠળ આ બૉલીવુડને પણ સાફ કરે.

If narcotics Control Bureau enters Bullywood, many A listers will be behind bars, if blood tests are conducted many shocking revelations will happen. Hope @PMOIndia under swatchh Bharat mission cleanses the gutter called Bullywood. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 26, 2020

અન્ય ટ્વીટમાં અભિનેત્રીએ પોતાનો કિસ્સો પણ શૅર કર્યો છે. સાથે જ કહ્યું છે કે ફિલ્મી પાર્ટીઓમાં કોકેઈનનો ઉપયોગ થાય છે. તેણે કહ્યું છે કે, હું જ્યારે માઇનર હતી ત્યારે મારો મેન્ટર મને ડ્રિન્ક્સમાં કંઈ મિલાવીને મને સિડેટ કરી દેતો જેથી હું પોલીસ પાસે ન જાઉં. હું જ્યારે સફળ બની ત્યારે હું ઘણી ફેમસ પાર્ટીમાં જતી અને ત્યાં ડ્રગ્સ અને માફિયાની માહિતગાર થઈ હતી. ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સૌથી પૉપ્યુલર ડ્રગ છે કોકેન. મોટા ભાગની હાઉસ પાર્ટીમાં આ ડ્રગ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ખૂબ જ મોંઘું મળે છે, પરંતુ તમે જ્યારે મોટી સેલિબ્રિટીના ઘરમાં જાઓ ત્યારે તમને એ ફ્રીમાં આપવામાં આવે છે. MDMA ક્રિસ્ટલ્સને તમારા પાણીમાં મેળવવામાં આવે છે અને તમારી જાણ બહાર તમને આપવામાં આવે છે.

I was still a minor my mentor turned tormentor used to spike my drinks and sedate me to prevent me from going to cops, when I became successful and got entry in to the most famous film parties I was exposed to the most shocking and sinister world and drugs,debauchery and mafia. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 26, 2020

Most popular drug in the film industry is cocaine, it is used in almost all house parties it’s very expensive but in the beginning when you go to the houses of high and mighty it’s given free, MDMA crystals are mixed in water and at times passed on to you without your knowledge. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 26, 2020

તમને જણાવી દઈએ કે, સુશાંત સિંહ રાજપૂત આત્મહત્યા કેસમાં અભિનેત્રી કંગના રનોટ સતત પોતાના નિવેદનો આપતી હોય છે.