SSR કેસ: રિયા ચક્રવર્તીના આરોપોનો બહેન શ્વેતા સિંહ કિર્તીએ આપ્યો વળતો જવાબ

14 જુનના આત્મહત્યા કરના બૉલીવુડ અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂત (Sushant Singh Rajput)ના આત્મહત્યા કેસની તપાસ અત્યારે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (CBI) કરી રહી છે. એક તરફ આ કેસમાં દરરોજ નાવા આરોપો લગાડવામાં આવે છે. તો બીજી બાજુ નવા ખુલાસા કરવામાં આવી રહ્યાં છે. અભિનેતાની ગર્લફ્રેન્ડ રિયા ચક્રવર્તી (Rhea Chakraborty) પર સુશાંતના પિતા કે.કે.સિંહે અનેક આક્ષેપો કર્યા છે. હવે રિયા મીડિયા સામે આવીને પહેલીવાર તેનો પક્ષ રજૂ કરી રહી છે. રિયાએ સુશાંત અને તેના પરિવારને લઈને ઘણા આક્ષેપો કર્યા છે. રિયાએ એવા આરોપ લગાવ્યા છે કે, સુશાંતનો પરિવાર સુશાંતની મદદ કરતો નોહતો, સુશાંતને જ્યારે પરિવારની જરૂર હતી ત્યારે તેઓ તેમની પાસે ન હતા. આ બાબતે સુશાંતની બહેન શ્વેતા સિંહ કિર્તી (Shweta Singh Kirti)એ વળતા પ્રહાર કરી આરોપોનું ખંડન કર્યું છે. સોશ્યલ મીડિયા પર તેણે આ બાબતના પ્રુફ પણ આપ્યા છે.

શ્વેતા સિંહ કિર્તીએ સોશ્યલ મીડિયા પર લખ્યું છે કે, 'રિયાએ તેના ઇન્ટરવ્યૂમાં કહ્યું કે, અમે અમારા ભાઈને પ્રેમ કરતા ન હતા. હા સાચી વાત છે, એટલે જ હું જાન્યુઆરીમાં જેવી મને ખબર પડી કે ભાઈ ચંદીગઢ જઈ રહ્યો છે અને તે ઠીક નથી કે તરત જ હું USAથી ભારત આવી. મારો બિઝનેસ અટકાવીને અને મારા બાળકોને ત્યાં મૂકીને હું અહીંયા આવી હતી.'

As Rhea mentioned in her interview,We didn’t love our brother!! Yeah right, that’s why I flew all the way from USA to India in Jan as soon as I got to know Bhai is visiting Chandigarh and is not keeping well. I had to stall my business and leave my kids behind! #Godiswithus pic.twitter.com/LACoJ0iK25 — shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) August 27, 2020

અભિનેતાની બહેને અન્ય ટ્વીટમાં કહ્યું છે કે, 'સૌથી ખરાબ વસ્તુ એ હતી કે હું ભાઈને મળી પણ ન શકી કારણકે હું જ્યાં સુધી પહોંચી ત્યાં સુધીમાં તો ભાઈ ચંદીગઢ છોડીને જતો રહ્યો હતો કારણકે રિયા સતત કોલ કરીને ત્રાસ આપી રહી હતી અને ભાઈને અમુક કામનું કમિટમેન્ટ પણ હતું. પરિવાર હંમેશાં તેની સાથે અડગ ઊભો રહ્યો છે.'

The worst part was I didn’t even get to meet him coz by the time I reached, Bhai had already left Chandigarh because of the constant pestering calls of Rhea and some work commitments. Family was always there standing rock solid for him!! #JusticeForSushantSinghRajput #Godiswithus — shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) August 27, 2020

શ્વેતાએ ચોખવટ કરતા કહ્યું છે કે, 'જાન્યુઆરી તે સમય હતો જ્યારે ભાઈએ રાની દીને SOS (સેવ અવર સોલ) કોલ કર્યો હતો. ત્યારે તેને ડ્રગ્સ આપવામાં આવ્યા હતા. બંધીમાં રાખવામાં આવ્યો હતો. એકલો રાખવામાં આવ્યો હતો. જેવો તે ચંદીગઢ પહોંચ્યો કે રિયાએ 2-3 દિવસની અંદર જ 25 કોલ્સ કર્યા. શું કામ? એવી તો શું ઇમરજન્સી હતી કે ભાઈને આટલા ફોન કર્યા.'

Jan was the time when Bhai made a SOS call to Rani Di, he was drugged, confined and isolated. Soon after he reached Chandigarh there were 25 calls made by Rhea in less than 2-3 days time frame. WHY??What was the urgency to call him back!! #ArrestRheaNow — shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) August 27, 2020

સાથે જ શ્વેતાએ એક ટ્વીટમાં અફસોસ વ્યક્ત કરતા લખ્યું છે કે, 'કાશ ભાઈ તે છોકરીને ક્યારેય મળ્યો જ ન હોત. કોઈને તેની મંજૂરી વગર ડ્રગ્સ આપવા અને તેઓ ઠીક નથી એ બાબતે મનાવી લેવા, સાયક્રાઈટિસ્ટ સાથે વાત કરાવવી... આ કયા લેવલવનું મેનિપ્યુલેશન છે. તું કઈ રીતે તારી આત્માને જવાબ આપીશ!!! હવે બસ કર.'

I wish Bhai would have never met that girl at all!! Drugging someone without his consent and then convincing him that you are not well, taking him to the psychiatrists... what level of manipulation is this!! How will you ever redeem your soul!!! You are so done!! #ArrestRheaNow — shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) August 27, 2020

એટલું જ નહીં, શ્વેતા સિંહ કિર્તીએ એમ લખ્યું છે કે, 'નેશનલ મીડિયા સામે આવીને મારા સાફ દિલના ભાઈની ઈમેજને તેના મૃત્યુ પછી ખરાબ કરવાની તારામા હિમ્મત છે!!! તને શું લાગે છે કે ભગવાન નથી જોઈ રહ્યા કે તે શું કર્યું છે.!મને ભગવાન પર ભરોસો છે અને હવે હું ખરેખર જોવા ઈચ્છું છું કે તે તારી સાથે શું કરશે.'

You have guts to come on National Media and tarnish the image of my pure brother after his death!! You think God is not watching for what you have done! I believe in God and I have faith, now I really want to see what he will do to you. #Godiswithus #JusticeForSushantSinghRajput — shweta singh kirti (@shwetasinghkirt) August 27, 2020

તમને જણાવી દઈએ કે, રાની દીદી સુશાંત સિંહ રાજપૂતનાના સૌથી મોટા બહેન છે અને બધી બહેનોમાં સૌથી નાની શ્વેતા સિંહ કિર્તી છે. જે યુએસ રહે છે. ચાર બહેનો પછી એકનો એક ભાઈ સુશાંત સિંહ રાજપૂત છે.