સુશાંત સિંહ રાજપુતની આત્મહત્યાની તસવીરો વાયરલ કરતા લોકોને મહારાષ્ટ્ર સાયબર સેલની ચેતવણી

ટીવી-સિરિયલથી કરીઅર શરૂ કરનારા અને એ પછી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ પોતાનું મહત્વનું સ્થાન બનાવનાર અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપુતે 34 વર્ષની ઉંમરે પોતાના બાંદ્રા સ્થિત ઘરમાં 14 જૂને ગળાફાંસો ખાઈને આત્મહત્યા કરી છે. અભિનેતાના મૃત્યુ બાદ તેના મૃતદેહની અને પલંગ પર ગળાફાંસો ખાઈને પડેલા મૃતદેહની તસવીરો સોશ્યલ મીડિયા પર બહુ વાયરલ થઈ છે. આ બાબતની નોંધ લઈને મહારાષ્ટ્ર સાઈબર સેલે લોકોને ચેતવણી આપી છે કે આ તસવીરો શૅર ન કરે.

અભિનેતા સુશાંતન સિંહ રાજપુતના મૃતદેહની વાયરલ તસવીરો બાબતે મહારાષ્ટ્ર સાયબર સેલે ટ્વીટ કર્યું હતું કે, સોશ્યલ મીડિયા પર એક ચિંતાજનક ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે, જેની નોંધ મહારાષ્ટ્રના સાયબર સેલે લીધી છે. સ્વર્ગીય અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપુતની તસવીરો વાયરલ થઈ રહી છે. જે ખલેલ પહોંચાડે તેવી છે.

We've observed that certain users are using social media platforms for posting offensive / abusive / defamatory / malicious posts. Maharashtra Cyber Police Dept., the nodal agency for cyber crime investigation in Maharashtra hereby issues a notice under Section 149 of CRPC (1/n) — Maharashtra Cyber (@MahaCyber1) May 20, 2020

અન્ય ટ્વીટમાં મહારાષ્ટ્ર સાયબર સેલે કહ્યું હતું કે, આ પ્રકારની તસવીરો શૅર કરવી કે સોશ્યલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરવી સરકારી ગાઈડલાઈન અને કોર્ટના આદેશો વિરુદ્ધ છે. આવું કરનારા વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવી શકે છે.

It is emphasised that circulation of such pictures is against legal guidelines and court directions, and are liable to invite legal action. ⁰(2/n) — Maharashtra Cyber (@MahaCyber1) June 14, 2020

આ મુદ્દે ત્રીજા ટ્વીટમાં મહારાષ્ટ્ર સાયબર સેલે કહ્યું હતું કે, મહારાષ્ટ્ર સાયબર સેલ આ પ્રકારની તમામ તસવીરો શૅર અને પોસ્ટ ન કરવાની સલાહ આપી અને આદેશ આપે છે. પહેલા શૅર કરવામાં આવેલી તસવીરો પણ ડિલિટ કરવી જોઈએ.

Maharashtra Cyber exhorts and directs all netizens to refrain from circulating the aforesaid pictures. The pictures already circulated should be deleted henceforth. (3/n) — Maharashtra Cyber (@MahaCyber1) June 14, 2020

અભિનેતા મૃત્યુ પછી ઘટનાસ્થળેથી કોઈ સ્યુસાઈડ નોટ નથી મળતી. તેમજ પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, આ એક આત્મહત્યા જ છે. તેમા કોઈ કાવતરુ નથી.