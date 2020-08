મૂવી માફિયા કરતાં વધારે ડર મુંબઇ પોલીસથી લાગે છે ડર- કંગના રણોત

બોલીવુડ Bollywood)ના ડ્રગ્સ કનેક્શન (Drugs Connection)ને લઈને ઘણી વાતો અભિનેત્રી કંગના (Bollywood Actress Kangana Ranaut) રણોતે કરી છે. કંગનાએ કહ્યુંકે, તેને ઘણાં નામ ખબર છે જેમનું ડ્રગ્સ સાથે કનેક્શન (Drugs Connection) છે. આ નિવેદન પછી ભાજપ નેતા રામ કદમે (Ram Kadam) કંગના રણોત (Kangana Ranaut) માટે સુરક્ષા (Security)ની માગ કરી હતી. આ બાબતે અભિનેત્રીએ કહ્યું કે મુંબઇ પોલીસ (Mumbai Police)ની સુરક્ષા નથી જોઇતી. તેમણે કહ્યું કે હિમાચલ પ્રદેશ સરકાર(Himachal Pradesh Government) અથવા કેન્દ્ર સરકાર (Central Government) સુરક્ષા આપી શકે છે. કંગનાએ કહ્યું કે મૂવી માફિયા (Movie Mafia) કરતાં વધારે ડર હવે મુંબઇ પોલીસથી લાગે છે.

ભાજપ નેતા રામ કદમે મહારાષ્ટ્રની સરકારને આ માગ કરી હતી કે કંગનાને સુરક્ષા આપવામાં આવે. તેમણે કહ્યું કે, "સો કલાક અને ચાર દિવસથી વધારે થઈ ગયા છે કંગના રણોત બોલીવુડ-ડ્રગ્સ માફિયાના સંબંધીઓનો પર્દાફાશ કરવા માટે તૈયાર છે પણ તેમને સુરક્ષાની જરૂર છે. દુર્ભાગ્યે મહારાષ્ટ્ર સરકારે અત્યાર સુધી કોઇ સુરક્ષા આપી નથી."

Thank you for your concern sir, I am actually more scared of Mumbai police now than movie mafia goons, in Mumbai I would need security either from HP government or directly from the Centre, No Mumbai police please 🙏 https://t.co/cXEcn8RrdV