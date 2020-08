બોલીવુડ અભિનેતા સંજય દત્ત માટે ખાસ મિત્ર પરેશ ઘેલાણીએ શૅર કરી ભાવુક પોસ્ટ

બોલીવુડ અભિનેતા(Bollywood Actor) સંજય દત્ત(Sanjay Dutt)ને ફેફસાનું કેન્સર(Lung Cancer) હોવાની માહિતી મળ્યા બાદ તેમના ચાહકો અને નજીકના મિત્રો તેમજ સ્નેહીજનો તેમના જલ્દી સ્વસ્થ થવાની કામના કરી રહ્યા છે. સંજય દત્તે મુંબઇમાં કેટલાક જરૂરી ટેસ્ટ કરાવ્યા છે. આ ટેસ્ટ કરાવ્યા બાદ તે કેન્સરની સારવાર માટે વિદેશ જશે. સંજય દત્તના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા તેમના પરિવારને તો છે જ પણ સાથે તેમના મિત્રો અને ચાહકોને પણ સંજય દત્તની ચિંતા થઈ રહી છે. સંજય દત્તના ખાસ મિત્ર પરેશ ઘેલાણી(Paresh Ghelani)એ પણ સોશિયલ મીડિયા(Social Media) પર પોસ્ટ શૅર કરી છે.

પરેશ ઘેલાણી એ જ વ્યક્તિ છે જેમનું પાત્ર સંજૂ ફિલ્મમાં વિકી કૌશલે ભજવ્યું હતું. ફિલ્મમાં વિકી કૌશલે સંજય દત્તના ખાસ મિત્ર કમલેશ (કમલી- પરેશ ઘેલાણી) હતું. ફિલ્મમાં પરેશ ઘેલાણી અને સંજય દત્તની મિત્રતા સુપેરે જોવા મળી હતી, જે ખૂબ જ ઇમોશનલ તો ક્યાંક અતિશય મસ્તીખોર પણ રહી. પરેશ ઘેલાણીએ સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું છે કે, "ભાઇ, આપણે આખા અમ્યૂઝમેન્ટ પાર્કને કવર કર્યું હતું. આપણને લાગતું હતું કે તે આસપાસ છે પણ આ હજી સુધી પૂરું નથી થયું. વધુ એક રોલર કોસ્ટર રાઇડ માટે. આ નવી લડાઇ છે. અને આ લડાઇ તારે લડવાની છે, લડશું તો જીતશું. બધાંને ખબર છે કે તું બહાદૂર છે. શૅર છે તું શૅર. લવ યૂ."

Brother duttsanjay. Hard to imagine just few days ago we were talking about how we shall enjoy the next phase of our lives and we were talking about how we have been blessed to be able to ride, walk, jog, crawl,… https://t.co/7egdEqalW4