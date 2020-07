અભિષેક બચ્ચન પૉઝિટીવ આવતા જ અસ્થાઇ રૂપે બંધ થયો સ્ટૂડિયો, જયાં થતી હતી ડબિંગ

અમિતાભ બચ્ચન અને અભિષેક બચ્ચનના કોરોના પૉઝિટીવ આવ્યા બાદ હવે ઐશ્વર્યા અને આરાધ્યા બચ્ચન પણ કોરોના પૉઝિટીવ આવ્યા છે. અભિષેક બચ્ચનના પૉઝિટીવ આવ્યા બાદ તે ડબિંગ સ્ટૂડિયો અસ્થાઇ રૂપે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે, જ્યાં અભિષેક બચ્ચન પોતાની વેબ સીરિઝ 'બ્રીધઃ ઇન ટૂ ધ શૅડોઝ'ની ડબિંગ કરવા માટે જઈ રહ્યા હતા. ટ્રેડ એનાલિસ્ટ કોમલ નાહટાએ આ માહિતી ટ્વિટર પર શૅર કરી છે.

નાહટાએ પોતાના ટ્વીટમાં લખ્યું છે - સાઉન્ડ એન્ડ વિઝન ડબિંગ સ્ટૂડિયોને અસ્થાઇ રૂપે બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે, કારણકે છેલ્લા કેટલાક દિવસથી અભિષેકે ત્યાં પોતાની વેબ સીરિઝ 'બ્રીધઃ ઇન ટૂ ધ શૅડોઝ' માટે ડબિંગ કરી હતી.

અમિતાભનો જનક બંગલો સીલ

બૃહન્મુંબઇ મ્યુનિસિપલ કૉર્પોરેશને અમિતાભના જનક બંગલાને સીલ કરી દીધો છે. આ બંગલામાં અમિતાભની ઑફિસ છે. બિગ બી પરિવાર સહિત 'જલસા'માં રહે છે, જેને રવિવારે બીએમસીએ કન્ટેન્મેન્ટ ઝૉન જાહેર કરી દીધો છે.

Sound N Vision dubbing studio closed temporarily as Abhishek Bachchan had, just a few days back, dubbed there for his web series, ‘Breathe: Into The Shadows’. — Komal Nahta (@KomalNahta) July 11, 2020

અભિષેકના બહાર જવાથી ઘરમાં આવ્યો કોરોના

બચ્ચન પરિવાર સાથે જોડાયેલા સૂત્રો પ્રમાણે કદાચ અભિષેક બચ્ચનના બહાર જવાથી કોરોના પરિવાર સુધી પહોંચ્યું છે, કારણકે તે છેલ્લા કેટલાક દિવસથી પોતાની વેબ સિરીઝની ડબિંગ માટે સ્ટૂડિયો જઈ રહ્યો હતો. જ્યારે અમિતાભ બચ્ચન લૉકડાઉન જાહેર થયા પછી ઘરમાંથી બહાર નીકળ્યા નથી. આ માહિતી સામે આવતાં જ 'સાઉન્ડ એન્ડ ડબિંગ સ્ટૂડિયો' આવનારા બધાંને ટ્રેસ કરવામાં આવી રહ્યા છે.

Earlier today both my father and I tested positive for COVID 19. Both of us having mild symptoms have been admitted to hospital. We have informed all the required authorities and our family and staff are all being tested. I request all to stay calm and not panic. Thank you. 🙏🏽 — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) July 11, 2020

અભિષેકે કરી કોવિડ-19 પૉઝિટીવ હોવાની પુષ્ઠિ

અભિષેક બચ્ચને પોતે ટ્વિટર પર આ માહિતી આપી હતી કે તે અને તેના પિતા અમિતાભ બચ્ચન કોરોના સંક્રમિત થયા છે. તેણે લખ્યું હતું કે, "આજે અમે બન્ને, મારા પિતા અને હું કોવિડ-19 પૉઝિટીવ આવ્યા છીએ. અમને બન્નેને સામાન્ય લક્ષણ હતા, જેના પછી અમે હૉસ્પિટલમાં દાખલ થયા છીએ. અમે બધી જરૂરી ઑથૉરિટીઝને માહિતિ આપી દીધી છે અને અમારા પરિવાર અને સ્ટાફના સભ્યોના પણ ટેસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. હું બધાંને શાંત રહેવા અને પેનિક ન ફેલાવવાની રિક્વેસ્ટ કરું છું. આભાર."

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020

આ પહેલા અમિતાભ બચ્ચને પણ ટ્વીટ કરીને આપી માહિતી

આ પહેલા અમિતાભ બચ્ચને ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું કે તેઓ કોરોના પૉઝિટીવ આવ્યા છે અને હૉસ્પિટલાઇઝ્ડ થયા છે. જ્યાં તેમને આઇસોલેશન વૉર્ડમાં રાખવામાં આવ્યા છે. બિગબીએ લખ્યું કે, "હું કોરોના પૉઝિટીવ આવ્યો છું. હૉસ્પિટલમાં દાખલ થઈ ગયો છું. મારા પરિવાર અને સ્ટાફના લોકોના ટેસ્ટ થયા છે. તેમની રિપોર્ટની રાહ જોઇ રહ્યા છીએ. છેલ્લા 10 દિવસમાં મારા સંપર્કમાં આવનારા બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે તે પોતાના ટેસ્ટ કરાવે."