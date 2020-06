શેખર સુમને બોલીવુડની શક્તિશાળી ટોળકી વિશે કહી આ મોટી વાત

સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મોત બાદ ફિલ્મ અભિનેતા શેખર સુમને બોલીવુડના એવા લોકોના ગ્રુપ વિશે વાત કરી છે જે અભિનેતાઓનો બહિષ્કાર કરે છે. તેમના મગજ સાથે રમે છે અને તેમને માનસિક રીતે તોડી પાડે છે. તેમણે શૅર કર્યું છે કે તે સમજી શકે છે, કારણકે તેમના દીકરા અધ્યયન સુમને પણ કંઇક આવો જ સામનો કર્યો છે. સુશાંત સિંહ રાજપૂતના નિધન બા બોલીવુડમાં પણ સગાવાદ અને ગુંડાગર્દીને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. કેટલાય બોલીવુડ દિગ્ગજોને ટ્રોલ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને શેખર સુમને પણ આના પર પ્રતિક્રિા વ્યક્ત કરી છે.

તેમણે કહ્યું કે તેમનું મને તેમને કહે છે કે જે દેખાય છે, હકીકત કરતાં જૂદું જ હોય છે. શેખર સુમને #JusticeforSushantforum નામનું એક મંચ પણ બનાવ્યું છે. અહીં તે લોકોને આગ્રહ કરી રહ્યા છે કે તે સુશાંતના મૃત્યુની સીબીઆઈ તપાસ શરૂ કરવા માટે સરકાર પર દબાણ મૂકે. તાજેતરમાં એક ઇન્ટરવ્યૂમાં શેખર સુમને બોલીવુડમાં એવા લોકોના સમૂહની વિરુદ્ધ વાત કરી, જે પ્રતિભાશાળી અભિનેતાઓનો બહિષ્કાર કરે છે, તેમને માનસિક રીતે તોડે છે. તેમણે શૅર કર્યું કે, તે આ સમજી શકે છે, કારણકે તેમના દીકરા અધ્યયન સુમનને પણ કંઇક આ જ પ્રકારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

So it has been declared that Sushant Singh's was plain and simple suicide.Dont fall for that.I suspected this wd happen.The narrative was set from before.Thar's why the forum has become all the more imp.plz raise your voices for a reinvestigation.