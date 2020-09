રિયાના સપનામાં સુશાંતના આવવાની વાત પર કટાક્ષ કરતાં શેખર સુમને કહી આ વાત

બોલીવુડ એક્ટર સુશાંત (Bollywood Actor Sushant Singh Rajput) સિંહ રાજપૂતના નિધન પછી સતત જુદાં જુદાં પ્રકારની વાતો અને એક બીજા પર આરોપો મૂકવાનો સિલસિલો ચાલું છે. ઘટનાની આરોપી અને સુશાંતની ગર્લફ્રેન્ડ (Girlfriend Rhea Chakraborty) રિયા ચક્રવર્તીએ તાજેતરમાં જ લોકોનો ગુસ્સો ત્યારે વધારી દીધો જ્યારે તેમણે એક ચેનલને 'સ્ક્રિપ્ટેડ ઇન્ટરવ્યૂ' આપીને પોતાના પર લાગેલા આરોપોની સ્પષ્ટતા આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો આ ઇન્ટરવ્યૂ (Interview) જોયા પછી અભિનેતા શેખર (Bollywood Actor Shekhar Suman) સુમને પોતાના અંદાજમાં જવાબ આપ્યો છે.

રિયાએ કહ્યું હતું કે સુશાંત આવ્યો સપનામાં

હકીકતે આ ઇન્ટરવ્યૂની શરૂઆતમાં આટલા મોડા રિયાએ મીડિયા સામે બોલવાનું કારણ જણાવ્યું. તેણે કહ્યું કે સુશાંત સિંહ રાજપૂત તેના સપનામાં આવ્યો હતો અને તેને મૌન તોડવા વિશે કહ્યું. રિયાએ કહ્યું હતું કે સુશાંતને તેને સપનામાં કહ્યું કે જઈને બધાને હકીકત જણાવી દે. પણ રિયાની આ સ્ટોરી શેખર સુમનને ઇમ્પ્રેસ ન કરી શકી. આ મામલે શરૂઆતથી જ સ્પષ્ટ રીતે બોલતાં શેખર સુમને ટ્વીટ દ્વારા રિયાની આ વાતનો જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે.

શેખર સુમને કર્યું આ ટ્વીટ

શેકર સુમને પોતાના આ ટ્વીટમાં રિયાની આ વાતોનો મજાક ઉડાડ્યો છે. શેખર સુમને લખ્યું છે, "મને થોડાંક સમય માટે લાગ્યું કે મારે આ માની લેવું જોઇએ કે હું તેના પર્ફોર્મન્સથી ઠગાઈ ગયો. તેણે સંપૂર્ણ તૈયારી સાથે બધું એવી રીતે સંભળાવ્યું કે હું ભાવુક થઈ ગયો. તેનાં આસું, નિર્મળતા, સુંદર અભિનય જોઇને હું ખોવાઇ ગયો. અને પછી એકાએક સુશાંત મારા સપનામાં આવ્યો અને કહ્યું, આના પર વિશ્વાસ નહીં કરતા."

I must confess for a moment I was deceived by her performance and fell for her well-rehearsed emotionality..i got swayed by her tears and display of immaculate, manicured histrionics.Then suddenly Sushant came into my dreams and told me 'don't believe her'.