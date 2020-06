સુશાંત સિંહ રાજપુતના આ રહસ્યનો ખુલાસો કર્યો નિર્દેશક શેખર કપૂરે

સ્વબળે ટેલિવિઝન અને ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં પોતાનું સ્થાન બનાવનાર લાખો લોકોના દિલમાં જગ્યા બનાવનાર અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપુતે 34 વર્ષની ઉંમરમાં બાંદ્રા સિસ્થ ઘરના બેડરૂમમાં ગળાફાંસો ખાઈને 14 જૂને આત્મહત્યા કરી છે. અભિનેતાનો મૃતદેહ આજે બપોરે પંચતત્વમાં વિલિન થઈ ગયો છે. છતા લોકોને હજી પણ આ બાબતનો વિશ્વાસ નથી થતો. બૉલીવુડ સેલેબ્ઝ અને પ્રશંસકો એક તરફ તેની આત્મહત્યાનું કારણ જાણાવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યાં છે. ત્યારે બીજી બાજુ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના નિર્દેશક શેખર કપૂરે ટ્વીટર પર કરેલા ખુલાસાએ સહુને આશ્ચર્યમાં મુકી દીધા છે. સુશાંત સાથેના નિધન સાથે જોડાયેલી પોસ્ટમાં શેખર કપૂરે ખુલાસો કર્યો છે કે, તેઓ જાણતા હતા કે અભિનેતા કયા દર્દમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે.

શેખર કપૂર કરેલા ટ્વીટમાં તેમણે ખુલાસો કર્યો હતો કે, હું જાણતો હતો કે તું કયા દર્દમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો. હું જાણતો હતો એ લોકોની કહાની, જેઓએ તને આટલી ખરાબ રીતે નિરાશ કર્યો કે તુ મારા ખભે માથું મુકીને રડી પડતો હતો. કદાચ હું છેલ્લા છ મહિનામાં તારી આસપાસ રહી શક્યો હતો, કદાચ તું મારી સાથે વાત કરી શક્યો હોત. તારી સાથે જે થયું તે તારા નહીં પણ તે લોકોના કર્મોનું ફળ છે.

I knew the pain you were going through. I knew the story of the people that let you down so bad that you would weep on my shoulder. I wish Iwas around the last 6 months. I wish you had reached out to me. What happened to you was their Karma. Not yours. #SushantSinghRajput