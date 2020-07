સરોજ ખાન મારી જેન્યુઇન ડાન્સ ટીચર હતી: શાહરુખ

શાહરુખ ખાનનું કહેવું છે કે સરોજ ખાન તેની ખરી ડાન્સ ટીચર હતી. સરોજ ખાનનું મૃત્યુ થતાં શાહરુખ ખાને ટ્વીટ કર્યું હતું કે ‘ફિલ્મ-ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તેઓ મારાં જેન્યુઇન ડાન્સ ટીચર હતાં. તેમણે મને કલાકો સુધી ફિલ્મ ડાન્સિંગ શીખવ્યું છે. મને મળેલી તમામ વ્યક્તિઓમાં તેઓ ખૂબ જ કૅરિંગ અને લવિંગ વ્યક્તિ હતાં. હું તમને મિસ કરીશ સરોજજી. અલ્લાહ તમારા આત્માને શાંતિ આપે. મારું ધ્યાન રાખવા બદલ તમારો આભાર.’

My first genuine teacher in the film industry. She taught me for hours how to do the ‘dip’ for film dancing. One of the most caring, loving & inspiring persona i have ever met. Will miss you Sarojji. May Allah bless her soul. Thank u for looking after me.