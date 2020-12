કિંગ ખાને દિલ્હીને 500 રેમડેસિવિર ઈન્જેક્શન ડોનેટ કર્યા

બૉલીવુડના કિંગ ખાન કહેવાતા શાહરૂખ ખાન પણ કોરોના પીડિતોની મદદ કરવાના ભાગરૂપ પોતાની ઓફિસ કોરોના દર્દી અને તેની સારવાર કરી રહેલા ડૉક્ટરોને આપી છે. તેમણે જરૂરીયાતમંદોની આર્થિક મદદ પણ કરી છે. તે ઉપરાંત તેમણે કોરોનાનાં દર્દીઓ માટે 500 રેમડેસિવિર ઈન્જેક્શન પણ ડોનેટ કર્યા છે.

We are extremely thankful to Sh. @iamsrk and @MeerFoundation for donating 500 Remdesivir injections at a time when it was needed the most.



we are much obliged for the support extended by you during the time of crisis.