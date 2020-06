અક્ષય કુમારથી આલિયા, બૉલીવુડની 7 મોટી ફિલ્મો ડિઝની હૉટસ્ટાર પર રિલીઝ થશે

ઘણા લાંબા સમયથી ચર્ચા હતી કે અક્ષય કુમારનું અત્યાર સુધીનું સૌથી અનોખું પાત્ર ધરાવતી ફિલ્મ 'લક્ષ્મી બોમ્બ' સીધા ડિઝની હોટસ્ટાર પર રજૂ થશે. આજે ડિઝની હોટસ્ટારે આ ફિલ્મની રજૂઆતની સત્તાવાર રીતે તેમજ 6 વધુ ફિલ્મો સીધી તેમના પ્લેટફોર્મ પરથી રિલીઝ થશે તેવી જાહેરાત કરી હતી. ડિઝની હોટસ્ટાર પર સીધી રિલીઝ થનારી સાત ફિલ્મોમાં અજય દેવગન, સોનાક્ષી સિંહા, સંજય દત્ત અભિનીત યુદ્ધ નાટક ફિલ્મ 'ભુજ-ધ પ્રાઇડ ઑફ ઇન્ડિયા' ઉપરાંત અક્ષય કુમારની 'લક્ષ્મી બોમ્બ', અભિષેક બચ્ચન સ્ટારર 'ધ બિગ બુલ', વિદ્યુત જામવાલની એક્શન થ્રીલર ફિલ્મ 'ખુદા હાફિઝ' અને કુણાલ ખેમુ-રસિકા દુગ્ગલ સ્ટારર 'લૂટકેસ' અને મહેશ ભટ્ટની 22 વર્ષ પછી આવનારી ફિલ્મ સડક 2 સામેલ છે. સ્વર્ગીય સુશાંત રાજપૂતની ફિલ્મ દિલ બેચારા પણ હૉટસ્ટાર પર રજૂ થશે જેની જાહેરાત થઇ ચૂકી છે. આ તમામ ફિલ્મો 24 જુલાઈથી ઓક્ટોબરની વચ્ચે રિલીઝ થશે.

