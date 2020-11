SCAM 1992: જુનિયર બચ્ચને કર્યા ગુજરાતી અભિનેતા પ્રતિક ગાંધીના વખાણ

નવ ઓક્ટોબરે સોની લીવ પર રિલીઝ થયેલી શેર દલાલ હર્ષદ મહેતા (Harshad Mehta)ના જીવન પર આધારિત હંસલ મહેતા (Hansal Mehta) દિગ્દર્શિત વૅબ સિરીઝ ‘સ્કૅમ 1992: ધ હર્ષદ મહેતા સ્ટોરી’ (Scam 1992: The Harshad Mehta Story) લોકપ્રિયતાના દરેક શિખરોને સર કરી ગઈ છે. સિરીઝના અને તેના કલાકરો, દિગ્દર્શક, કાસ્ટ એન્ડ ક્રૂના ચારેય તરફ વખાણ થઈ રહ્યાં છે. તેમાં સૌથી વધુ વખાણ થઈ રહ્યાં છે, ગુજરાતી અભિનેતા પ્રતિક ગાંધી (Pratik Gandhi)ના. જેણે આ વૅબ સિરીઝમાં શેર દલાલ હર્ષદ મહેતામનું પાત્ર ભજવ્યું છે. શબાના આઝમી (Shabana Azmi), જાવેદ અખ્તર (Javed Akhtar), જેવા દિગ્ગજોએ પણ પ્રતીક ગાંધીના વખાણ કર્યા છે. હવે અભિષેક બચ્ચન (Abhishek Bachchan)એ પણ આ વૅબ સિરીઝના વખાણ કર્યા છે. જુનિયર બચ્ચને ટ્વીટ કરીને પ્રતિક ગાંધી અને અન્ય કલાકારોના વખાણ કર્યા છે. અભિષેક બચ્ચનના વખાણથી પ્રતિક ગાંધી પણ બહુ ખુશ થયો છે.

અભિષેક બચ્ચને ટ્વીટ કરતા કહ્યું છે કે, ‘#SCAM1992 માટે પ્રતિક ગાંધી અને શ્રેયા ધનંવતરી પ્રશંસાને પાત્ર છે. સાથે જ હેમંત ખરે, ચિરાગ વ્હોરા, જય ઉપાધ્યાય, અંજલી બારોટ, કે કે રૈનાજી, રજત કપૂરની પણ પ્રશંસા કરવી જ રહી. ખાસ કરીને ફૈઝલ રશીદ અને મારા મિત્રો નિખિલ દ્વિવેદી અને શાદાબ ખાનને સ્ક્રીન પર જોઈને બહુ જ આનંદ થયો’.

So much admiration for @pratikg80 @shreya_dhan13 Hemant Kher, Chirag Vohra, Jay Upadhyay, Anjali Barot, K K Raina ji, Rajat Kapoor. Was so happy to see Faisal Rashid and especially happy to see my friends @Nikhil_Dwivedi and Shadaab Khan back on screen and acing it. #Scam1992