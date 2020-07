સરોજ ખાનના નિધન અંગે માધુરી દીક્ષિતે લખ્યો ભાવુક સંદેશ, કહ્યું આ...

બોલીવુડનાં જાણીતાં કોરિયોગ્રાફર સરોજ ખાનનાં નિધન થકી બોલીવુડ ઇન્ડસ્ટ્રીને જોરદાર ઝાટકો લાગ્યો છે. કોરિયોગ્રાફરનું નિઘન કાર્ડિયેક અરેસ્ટને કારણે થયું છે. મુંબઇના ગુરુનાનક હૉસ્પિટલમાં શુક્રવારે સવારે લગભગ 2 વાગ્યે સરોજ ખાને અંતિમ શ્વાસ લીધા. સરોજ ખાનનું જવું ઇન્ડસ્ટ્રી માટે એક મોટો ઝટકો છે. તેમના નિધનના સમાચારથી દરેક સેલેબને આંચકો લાગ્યો છે.

સ્ટાર્સ ટ્વીટ દ્વારા પોતાની ભાવનાઓ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે અને લેજેન્ડ કોરિયોગ્રાફરને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે. અમિતાભ બચ્ચન, અક્ષય કુમાર, તાપસી પન્ની, નિમરત કૌર, અનુપમ ખેર સહિત ઘણાં સેલેબ્સ સરોજ ખાનના જવા પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. આ દરમિયાન સરોજ ખાનની ફેવરિટ સ્ટૂડેન્ટ માધુરી દીક્ષિતે પણ એક ભાવુક સંદેશ પોસ્ટ કર્યો છે.

I'm devastated by the loss of my friend and guru, Saroj Khan. Will always be grateful for her work in helping me reach my full potential in dance. The world has lost an amazingly talented person. I will miss you💔 My sincere condolences to the family. #RIPSarojji