ડ્રગ્સ કેસમાં સારા અલી ખાનનું નામ આવતા સોશ્યલ મીડિયા પર થઈ ટ્રોલ

અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂત (Sushant Singh Rajput)નાં મોતની ગુત્થી ઉકેલતા ઉકેલતા નારકોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યૂરો (NCB)એ રિયા ચક્રવર્તી (Rhea Chakraborty) અને તેના ભાઈ શોવિક ચક્રવર્તીનાં ડ્રગ્સ કનેક્શનનો ભાંડો ફોડી દીધો છે. હવે ડ્રગ્સ કેસમાં રિયા ચક્રવર્તીની ધરપકડ બાદ સતત એવા દાવા કરવામાં આવી રહ્યા છે કે, તેણે NCBને 25 બૉલીવુડ સેલેબ્સના નામ આપ્યા છે. હવે આ કેસમાં અભિનેત્રી સારા અલી ખાન (Sara Ali Khan), રકૂલ પ્રીત સિંહ (Rakul Preet Singh), ફેશન ડિઝાઈનર સીમોન ખંભાટા (Simone Khambatta), સુશાંતની મિત્ર રોહિણી અય્યર (Rohini Ayyar) અને કાસ્ટિંગ ડિરેક્ટર મુકેશ છાબરા (Mukesh Chhabra)નું નામ પણ સામે આવી રહ્યું છે. ત્યારબાદથી અભિનેત્રી સારા અલી ખાનને સોશ્યલ મીડિયા પર બહુ ટ્રોલ કરવામાં આવી રહી છે.

અમુક રિપોર્ટ્સમાં સારા અલી ખાનને લઈને દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, અભિનેત્રીએ ત્યારે ડ્રગ્સ લીધા હતા જ્યારે તે 2018માં સુશાંત સિંહ રાજપૂત સાથે થાઈલેન્ડ ટ્રીપ પર ગઈ હતી. ડ્રગ્સ કેસમાં નામ સામે આવ્યા બાદ સારા અલી ખાન સોશદ્યલ મીડિયા પર ટ્રેન્ડ કરી રહી છે. યુર્ઝસ તેના પર ગુસ્સે થઈ ગયા છે અને કહી રહ્યાં છે કે, 'જે બ્રાન્ડસની સારા અલી ખાન બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છે તેને તેમાંથી હટાવી દેવામાં આવે'. યુર્ઝસ એમ પણ કહી રહ્યાં છે કે, 'હવે નેપોટિઝ્મ અને ડ્રગ્સ લેનારાઓથી બધા થાકી ગયા છે'. સાથે જ એમ પણ કહે છે કે, 'બાળકીએ પટૌડી પરિવારનું નામ રોશન કર્યું'

Rhea Chakraborty named #SaraAliKhan to NCB for buying drugs



Saif Ali Khan after seeing this: pic.twitter.com/aNsIEmQIiD — Yeah Me (@sarcasticchudak) September 11, 2020

#SaraAliKhan

Roses r red,

Violets r blue,

Sara is drug addict,

What can I do. pic.twitter.com/uYtd2o6Mhk — Ruby Rai Official (@RubyRai83345701) September 12, 2020

#SaraAliKhan

Rhea after taking name of sara and rakul pic.twitter.com/rBO9lrhWsl — SAHIL (@o_sahil2) September 11, 2020

#SaraAliKhan

Rhea after taking name of Sara and Rakul be like - pic.twitter.com/NPNS5uGAjM — THE | Epic Blogger | (@Kush_official_) September 11, 2020

#SaraAliKhan

1 - PR Stunt

2 - After taking pudia pic.twitter.com/65IhAHEwGG — Usha (@Usha37678368) September 11, 2020

When You Don’t Want Sara To Name You Infront Of NCB #SaraAliKhan pic.twitter.com/l9XaVi6GAb — Memer Harsh (@Harshb_31) September 12, 2020

તમને જણાવી દઈએ કે, સુશાંત સિંહ રાજપૂત અને સારા અલી ખાને 2018માં આવેલિ ફિલ્મ કેદારનાથમાં સાથે કામ કર્યું હતું. ત્યારે એવી ચર્ચા હતી કે, બન્ને એકબીજાને ડેટ કરી રહ્યાં છે. જોકે, સુશાંત કે સારા બન્નેમાંથી કોઈએ આ વાત ક્યારેય કબુલી નથી.