સંજય રાઉતે કંગના રનોટને 'હરામખોર' લડકી કહ્યું, દિયા મિર્ઝા આવી સપોર્ટમાં

બૉલીવુડ અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂત (Sushant Singh Rajput)ના મોતના મામલે ચાલી રહેલા નિવેદનોના સીલસીલા વચ્ચે હવે બૉલીવુડ અભિનેત્રી કંગના રાણાવત (Kangana Ranaut) અને શિવસેના પ્રવક્તા સંજય રાઉત (Sanjay Raut) આમને સામને આવી ગયા છે. કંગના રનોટ અને સંજય રાઉતની વચ્ચે શાબ્દીક યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. જ્યાં એક બાજુ સંજય રાઉત, કંગના પર વાર કરી રહ્યા છે ત્યાં જ કંગના પણ ડંકાની ચોટ પર પલટવાર કરી રહી છે. પોતાના લેટેસ્ટ પોસ્ટમાં તેણે મહારાષ્ટ્ર સરકાર દ્વારા તેની સાથે કરવામાં આવેલુ ઉદ્ધતાઈ પુર્વ વર્તનને સૌની સામે લાવી રહી છે.

તાજેતરમાં અભિનેત્રી કંગના રનોટે ટ્વીટ કર્યું હતું કે, ‘2008માં મૂવી માફિયાએ મને પાગલ ઘોષિત કરી દીધી હતી, 2016માં મને ડાયન કહેવામાં આવ્યું અને 2020માં મને સ્ટોકર કહ્યું, મહારાષ્ટ્ર મિનિસ્ટર પબ્લિસિટીએ મને હરામખોર લડકીનું ટાઈટલ આપ્યુ છે. કારણ કે મેં એક મર્ડરની ઘટના બાદ મુંબઈ અસુરક્ષિત હોવાનો ભાવ વ્યક્ત કર્યો હતો. ક્યાં છે અસહિષ્ણુતા પર ચર્ચાઓ કરતા વોરિયર?’

In 2008 Movie Mafia declared me a Psycho, in 2016 they called me a Witch and Stalker in 2020 Maharashtra Minister publicity gave me the title of Haramkhor Ladki, because I said after a murder I feel unsafe in Mumbai, where are INTOLERANCE debate warriors? https://t.co/me91rxsShr

હકીકતમાં કંગનાએ આ આરોપો ટ્વીટ દ્વારા મહારાષ્ટ્ર સરકાર પર લગાવ્યા છે. જેમાં એક યુઝરે કંગનાના સપોર્ટમાં લખ્યું હતું કે, ‘સંજય રાઉત કહ્યું છે કંગનાની ટીમે શિવાજી મહારાજના વિરૂદ્ધ કહ્યું છે. આ વાત ખોટી છે. તેણે ક્યારેય મહાન શિવાજી વિરૂદ્ધ કશુ નથી કહ્યું. એક મહિલાને સાર્વજનિક રીતે તાકાતમાં બેઠેલા લોકો ગાળો આપી રહ્યા છે જે પોતાને ‘બોલવાની સ્વતંત્રતા વાળા યોદ્ધા’ ગણાવતા એક શબ્દ પણ નથી બોલતા. શેમ.’

અભિનેત્રી કંગના રનોટના સપોર્ટમાં અભિનેત્રી દિયા મિર્ઝા પણ આવી છે. તેણે ટ્વીટ કરીને કહ્યું હતું કે, 'સંજય રાઉત દ્વારા વાપરવામાં આવેલો શબ્દ 'હરામખોર' બહુ ખોટો છે. સાહેબ તમને કંગનાએ જે કહ્યું છે તેના માટે નારાજગી વ્યક્ત કરવાનો અધિકાર છે પરંતુ તમારે આવી ભાષા વાપરવા બદલ માફી માંગવી જ જોઇએ.'

Strongly condemn the word ‘haramkhor’ used by @rautsanjay61. Sir you have every right to express your displeasure for what Kangana has said but you must apologise for using such language. https://t.co/6uY3AObCcw