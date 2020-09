99 ટકા જજ, નેતા, બાબુ, અધિકારી અને પોલીસ કરપ્ટઃ રવીના ટંડન

બોલીવુડમાં બિન્દાસ પોતાની વાત રજૂ કરવા માટે ઓળખાતી કંગના રનોટ (Kangana Ranaut)એ હાલના દિવસોમાં ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના લગભગ બધા જ લોકો સાથે શિંગડા ભરાવ્યા છે. સુશાંત સિંહ રાજપૂતના નિધન પછીથી તે ખૂબ જ એગ્રેસિવ બની છે. સુશાંતના કેસમાં ડ્રગ્સનો એંગલ સામે આવતા કંગના રનોટે કહ્યું કે, ઈન્ડસ્ટ્રીમાં લગભગ 99 ટકા લોકો ડ્રગ્સ લે છે. કંગનાના આ નિવેદન ઉપર રવીના ટંડને (Raveena Tandon) વળતો જવાબ આપ્યો છે.

કંગનાના આ નિવેદન પછી દેશના વરિષ્ઠ વકીલ મહેશ જેઠમલાણીએ ટ્વીટ કર્યું કે, બોલીવુડ સેલીબ્રીટીઝ આ નિવેદન સામે ચુપ કેમ છે. એક અભિનેત્રીએ ટીવી ચેનલમાં દાવો કર્યો છે કે ઈન્ડસ્ટ્રીના 99 ટકા લોકો ડ્રગ્સ લે છે. ઈન્ડસ્ટ્રીના એકેય વ્યક્તિએ આનો વિરોધ કર્યો નથી. સેલીબ્રિટી મૌન રહેશે તો લોકોને શું મેસેજ મળશે.

Globally,99 % of judges,politicians,babus,officials,cops are corrupt.This statement cannot be a generic description for all.People are intelligent.They can differentiate between good/ bad.Few bad apples cannot spoil a basket.Likewise our industry also has the good and the bad. https://t.co/2sicSRZaAP