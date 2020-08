Ram Mandir Bhoomi Pujan: સેલેબ્ઝ રામ ભક્તિમાં થયા મગ્ન

આજે એટલે કે પાંચમી ઓગસ્ટના રોજ અયોધ્યામાં ભૂમિપૂજન થવાથી દરેક ભારતવાસી બહુ જ ખુશ છે. સોશ્યલ મીડિયા પર જય શ્રી રામના નારા ગુંજી રહ્યાં છે. આ ઐતિહાસિક ઘટના અંગે સેલેબ્ઝ પણ તેમની ખુશીઓ સોશ્યલ મીડિયા પર વ્યક્ત કરી રહ્યાં છે. લતા મંગેશકર, અનુપમ ખેર, રિતેશ દેશમુખ, રામાયણ સિરિયલની સ્ટારકાસ્ટ, મહાભારત સિરિયલની સ્ટરકાસ્ટ સહિત ઘણા સેલેબ્સે સોશ્યલ મીડિયા પર પોસ્ટ શેર કરી છે.

લતા મંગેશકરે ટ્વીટ કર્યું છે કે, 'નમસ્કાર. ઘણા રાજાઓ, ઘણી પેઢીઓ અને સમગ્ર વિશ્વના રામ ભક્તોનું સદીઓથી અધુરું સપનું આજે સાકાર થતું દેખાઈ રહ્યું છે. ઘણા વર્ષોના વનવાસ પછી આજે અયોધ્યામાં ભગવાન શ્રી રામના મંદિરનું પુનઃનિર્માણ થઈ રહ્યું છે, શિલાન્યાસ થઇ રહ્યો છે. આનો મોટો શ્રેય લાલકૃષ્ણ અડવાણીને જાય છે કારણકે તેમણે આ મુદ્દે રથ યાત્રા કાઢીને સમગ્ર ભારતમાં જનજાગૃતિ લાવી હતી. ઉપરાંત શ્રેય બાળાસાહેબ ઠાકરેને પણ જાય છે. આજે હું, મારો પરિવાર અને આખું જગત ઘણા ખુશ છે જાણે આજે દરેક કહી રહ્યા હોય જય શ્રી રામ.' તેમણે નરેન્દ્ર મોદી સહિત ત્યાં કાર્યક્રમમાં હાજર અન્ય રાજકારણીઓના નામનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

અનુપમ ખેરે રામ જન્મભૂમિ પૂજનની શુભેચ્છાઓ આપી હતી.

રિતેશ દેશમુખે જય શ્રી રામના નારા લગાવ્યા હતાં.

સ્મૃતિ ઈરાનીએ પણ જય શ્રી રામ કહ્યું હતું.

કંગના રનોટની ટીમે કહ્યું હતું કે, પ્યાર, વિશ્વાસ અને આસ્થાની યાત્રા છે આ.

Two pictures sum up a journey of 500 years, journey of love, faith and devotion, journey of a civilisation that rose from ashes to the glory of its most revered icon .... JAI SHRI RAM 🙏#RamMandirAyodhya https://t.co/EJ8EMaDVlD — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 4, 2020

પરેશ રાવલે વડાપ્રધાન અયોધ્યા જવા રવાના થયા તે તસવીર શૅર કરીને જય હો લખ્યું હતું.

શત્રુઘ્ન સિંહાએ વધામણા આપ્યા હતાં.

Blissful🌟👇

"एक संयोग ही कहा जाएगा 1818 में जो 2 आना सिक्का होता था उसमें एकतरफ रामदरबार अंकित था और दूसरे तरफ कमल का फूल बना हुआ था।ऐसा प्रतीत होता है,यह संदेश था कि जब कमल का राज आएगा अयोध्या में तभी दीपोत्सव मनाया जाएगा एवं भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा! #जय_जय_श्रीराम pic.twitter.com/gxpcf9tuWy — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) August 5, 2020

રામાનંદ સાગરની રામાયણ સિરિયલમાં રામની ભૂમિકા ભજવનારા અરુણ ગોવિલે લખ્યું હતું કે, આજનો દિવસ ઇતિહાસમાં સોનેરી અક્ષરે લખાશે.

इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। श्रीराम मंदिर के शिलान्यास से पूरी दुनिया के रामभक्तों का सपना साकार हो रहा है।आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाऐं।

जय श्रीराम🙏 — Arun Govil (@arungovil12) August 5, 2020

રામાનંદ સાગરની રામાયણ સિરિયલમાં સીતાની ભૂમિકા ભજવનારા દીપિકા ચિખલીયાએ લખ્યું હતું કે, જ્યોત સે જ્યોત જલાતે રહો, રામ કા નામ જપતે રહો.

બી.આર.ચોપરાની મહાભારતમાં કૃષ્ણની ભૂમિકા ભજવનારા નિતિશ ભારદ્વાજએ કહ્યું હતું કે, આજથી નવા યુગની શરૂઆત થઈ છે.

12:44:08, a new era has dawned. Let this be an era of love, sacrifice, faith, harmony, Vachan Poorti (honouring one's own word), Nyaay (justice) & Maryada (restraint in thought & actions). Let's follow the ideals He established.#RamMandirAyodhya #RamTempleBhoomiPujan #RamMandir pic.twitter.com/OJ2vR27s8q — Nitish Bharadwaj (@nitishkrishna8) August 5, 2020

અશોક પંડિતે ભૂમિ પૂજનની શુભેચ્છાઓ આપી હતી.

સુભાષ ઘાઈએ રામ ભગવાનનો અર્થ સમજાવ્યો હતો.

RAM MEANS

GOOD SOUL

SHRI RAM MEANS

“A MAN OF

VIRTUASITY &

RIGHTEOUSNESS

At all occasions



This is purely an awakening step today 4every indian in form of bhavya RAM MANDIR

Congratulations ⁦@PMOIndia⁩

⁦@narendramodi⁩ n every virtuous leaders n people of INDIA🇮🇳 pic.twitter.com/QyLN1nU7X2 — Subhash Ghai (@SubhashGhai1) August 5, 2020

વિવેક અગ્નિહોત્રીએ પણ કહ્યું હતું કે એક નવી સવાર છે.

વિંદુ દારા સિંહે લખ્યું હતું કે, આજે બધા દીપ પ્રજ્વલિત કરો અને ભગવાન રામને પ્રાર્થના કરો કે રામ રાજ્ય પાછું આવે.

After 500 yrs of "Vanwas"-Lord Ram,Sitaji,Laxmanji & Lord Ram's ardent devotee HANUMAN r back in Ayodhya!⭐️⭐️⭐️



Let's all light a diya 2day

&pray 2 d Lord that his return shall also bring “Ram Rajya"



Below is a beautiful explanation of RRhttps://t.co/HJx3RvsnlO #RamMandir pic.twitter.com/n2sgDFabDn — Vindu Dara Singh (@RealVinduSingh) August 5, 2020

શેખર કપૂરે રામ મંદિરનો ફોટો શૅર કર્યો હતો.

આજે રામ જન્મભૂમિનું પુજન થવાથી સમગ્ર દેશ બહુ જ ખુશ છે.