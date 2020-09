રિયા ચક્રવર્તી સાથે કામ કરવાની ઈચ્છાઃ નિખીલ દ્વિવેદી

સુશાંત સિંહ રાજપૂત (Sushant Singh Rajput) કેસમાં ડ્રગનો મામલો બહાર આવ્યો ત્યાર બાદ બાદ મંગળવારે નાર્કોટિક્સ કન્ટ્રોલ બ્યૂરો (એનસીબી)એ રિયા ચક્રવર્તીની (Rhea Chakraborty) ધરપકડ કરીને કોર્ટની સમક્ષ હાજર કરી હતી. કોર્ટે રિયાને 14 દિવસની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી હતી. ઘણા બૉલીવુડ સેલેબ્ઝ રિયાને ટેકો આપી રહ્યાં છે અને રિયા માટે ન્યાયની અપીલ કરી રહ્યાં છે. અભિનેત્રી તાપસી પન્નૂએ તો સોશ્યલ મીડિયામાં સુશાંતના ફેમિલી વકીલની મજાક પણ ઉડાવી હતી. એવામાં પ્રોડ્યુસર નિખીલ દ્વિવેદીએ રિયા ચક્રવર્તી સાથે કામ કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે.

#Rhea I didn't kno u. I dn't kno wht kind of person u r. May b u r as bad as u r being made out to b. May b u r not. Wht I do kno is tht how its all played out for u is unfair, unlawful ¬ how civilised countries behave. Whn all ths is over we wud like to work wth u @Tweet2Rhea