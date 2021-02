PM Modiએ પત્ર લખીને દાદાસાહેબ ફાળકે ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ અવૉર્ડ ટીમને આપી શુભેચ્છા

દાદાસાહેબ ફાળકે ઈન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ અવૉર્ડ્સ (Dadasaheb Phalke International Film Festival Awards)ની ટીમને દેશના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક ખાસ પત્ર લખ્યો છે. આ પત્ર દ્વારા તેમણે આખી ટીમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. મનોરંજન વિશ્વની અપેક્ષા રાખતા આ વર્ષે પ્રતિષ્ઠિત અવૉર્ડ્સને 5માં સંસ્કરણ એટલે ભારતીય સિનેમાનો સૌથી મોટો પર્વ હોઈ શકે છે. 20 ફેબ્રુઆરીના રોજ મંબઈમાં દાદાસાહેબ ફાળકે ફિલ્મ મહોત્સવ પુરસ્કારનું આયોજન થશે. આ વિશેષ પ્રસંગે પીએમ મોદીએ દાદાસાહેબ ફાળકે આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ મહોત્સવ અવૉર્ડ્સની ટીમને ખાસ પત્ર લખીને તેમને પ્રોત્સાહિત કર્યા છે.

