પોપ સ્ટાર રિહાનાનું ખેડૂતોના સમર્થનમાં ટ્વીટ, કંગના રનોટનો વળતો પ્રહાર

દેશની રાજધાની દિલ્હીમાં છેલ્લા બે મહિના કરતા વધૂ સમયથી ખેડૂતો સરકાર દ્વારા લાગુ કરવામાં આવેલા ત્રણ કૃષિ કાયદાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. ખેડૂત આંદોલનને મોટા ભાગના લોકોનું સમર્થન મળી રહ્યું છે. અનેક રાજનેતાઓ અને બૉલીવુડ સેલેબ્ઝ આ આંદોલન સાથે સહમત હોવાનું દર્શાવી રહ્યા છે. ત્યારે હવે હૉલીવુપ પણ ખેડ઼ૂત સમર્થનમાં જોડાયું છે. પોપ સ્ટાર રિહાના (Rihanna)એ તાજેતરમાં જ ખેડૂતોના સમર્થનમાં ટ્વીટ કર્યું છે.

પોપ સ્ટાર રિહાનાએ ટ્વીટર પર એક ટ્વીટ કરીને ખેડૂતોના સમર્થનમાં હોવાનું દર્શાવ્યું છે. રિહાનાએ મંગળવારે સાંજે ખેડૂતોની કામગીરીને લગતા એક સમાચાર શેર કર્યા હતા. આ સમાચાર ખેડૂતોના પ્રદર્શન સ્થળની આસપાસ ઇન્ટરનેટ બંધ થવાના હતા. રિહાનાએ આ સમાચાર શેર કર્યા અને સાથે ટ્વીટમાં લખ્યું હતું કે, ‘આપણે તેના વિશે કેમ વાત નથી કરી રહ્યા?’ સાથે જ પોપ સ્ટારે #FarmersProtest પણ મુક્યું છે.

રિહાનાના ટ્વીટ બાદ ખેડૂત આંદોલન ફરી ટ્વીટરમાં ટવીટ કરી રહ્યું છે. આ મામલે તેના ફેન્સ અને આંદોલનના સમર્થકો તેને ટેકા માટે આભાર માની રહ્યા છે. જોકે બૉલીવુડ અભિનેત્રી કંગના રનોટ (Kangana Ranaut)એ પોપ સ્ટારને મુર્ખ કહી છે. સાથે જ તેના ટ્વીટર પર પ્રતિક્રિયા પણ આપી છે.

કંગના રનોટે રિહાનાને વળતો જવાબ આપતા ટ્વીટ કર્યું છે કે, ‘અહીં કોઈ પણ ખેડૂતોની વાત એટલે નથી કરી રહ્યું કેમ કે તેઓ ખેડૂતો નથી પણ આતંકીઓ છે, જે ભારતનું વિભાજન કરવા માંગે છે, જેથી ચીન જેવા દેશ અમારા દેશ પર કબજો જમાવી શકે, અને યુએસ જેવી ચીની કોલોની બનાવી નાખે. અમે તમારા જેવા મૂર્ખ નથી કે અમારા દેશને વેચી નાખીએ’.

No one is talking about it because they are not farmers they are terrorists who are trying to divide India, so that China can take over our vulnerable broken nation and make it a Chinese colony much like USA...

Sit down you fool, we are not selling our nation like you dummies. https://t.co/OIAD5Pa61a