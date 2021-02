PM Modiનો પત્ર મળતાં ખુશીથી ઝૂમ્યા અનુપમ ખેર, જાણો શું છે લેટરમાં...

બૉલીવુડ અભિનેતા અનુપમ ખેરે શુક્રવારે કહ્યું કે તે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો એક પત્ર પ્રાપ્ત કરીને સન્માનિત તેમજ વિનમ્રતા અનુભવી રહ્યા છે, જે તેમને તેમના નવા પુસ્તક 'યોર બેસ્ટ ડે ઇઝ ટુડે'ને કારણે મળ્યો છે. અનુપમ ખેરે ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં લખ્યું, "માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીનો મારા પુસ્તક 'યોર બેસ્ટ ડે ઇઝ ટુડે' વિશે સુંદર ઉદાર અને હુંફાળા પત્ર માટે આભાર. આ હકીકતે મારી માટે હ્રદયસ્પર્શી અનુભવ રહ્યો."

અનુપમ ખેર આગળ લખે છે કે, "હું સન્માનિત અનુભવું છું અને વિનમ્ર અનુભવું છું કે તમે ખરેખર મારા પુસ્તક માટે સમય કાઢ્યો. અમારા પીએમ તરીકે તમારી સાથે મને વિશ્વાસ છે કે ભારત ખૂબ જ જલ્દી વિશ્વનો જગતગુરુ હશે. આશા રાખું છું કે તમે વર્ષો સુધી અમારું નેતૃત્વ કરતા રહો. મારી મા, તમારી સૌથી મોટી પ્રશંસક તમને આશીર્વાદ પાઠવે છે. આભાર તમારો ફરી એકવાર સર. તમારો પત્ર મારી માટે ખજાનો છે."

Hon. PM @narendramodi ji ! Thank you for this beautiful & encouraging letter about my book #YourBestDayIsToday. I feel honoured & humbled! You are really an inspirational leader! May you continue to lead us for years. My mother her sends blessings! Your letter is my treasure! 🙏 pic.twitter.com/yrBNFYIef2