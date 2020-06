યુવાન અને પ્રતિભાશાળી અભિનેતા બહુ જલ્દી ચાલ્યો ગયો: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી

'કિસ દેશ મેં હૈ મેરા દિલ' દ્વારા ટેલિવિઝન ક્ષેત્રે પદાર્પણ કરનાર અને 'કાય પો છે' દ્વારા ફિલ્મ ક્ષેત્રમાં ઝંપ લાવાનાર અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપુતે 14 જૂને બાંદ્રા સ્થિત પોતાના ઘરમાં આત્મહત્યા કરતા દરેકને આંચકો લાગ્યો છે. આ સમાચાર સાંભળીને માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીને પણ શૉક લાગ્યો છે. વડાપ્રધાન, દિલ્હીના મુખ્ય પ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલ, મહારાષ્ટ્રના મુખ્ય પ્રધાન ઉદ્ધવ ઠાકરે સહૃહિત અનેક નેતાઓએ અભિનેતાના મૃત્યુ પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે.

વડાપ્રધાને ટ્વીટમાં કહ્યું હતું કે, સુશાંત સિંહ રાજપુત યુવાન અને પ્રતિભાશાળી અભિનેતા બહુ જલ્દી ચાલ્યો ગયો. તેણે ટીવી અને ફિલ્મોમાં ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ કર્યો છે. પોતાના યાદગાર અભિનયથી મનોરંજનની દુનિયામાં તેણે અનેક લોકોને પ્રેરણા આપી છે. તેના નિધનથી બહુ આઘાત લાગ્યો. મારી પ્રાર્થના તેના પરિવાર અને ફેન્સ સાથે છે.

Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2020

ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે કહ્યું હતું કે, ભારતીય સિનેમામાં તેના યોગદાન માટે તેને હંમેશાં યાદ કરવામાં આવશે

Anguished to learn about the sad and untimely demise of the young and very talented actor Sushant Singh Rajput. He will always be remembered for his contribution to Indian cinema. My deepest condolences to his family, friends and followers. — Amit Shah (@AmitShah) June 14, 2020

દિલ્હીના મુખ્ય પ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલે પણ અભિનેતાના નિધન પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું હતું.

The tragic and shocking death of India's rising star #SushantSinghRajput has left millions of his fans devastated. The masterly performances of his film and TV career will forever be remembered. May his friends and family have the strength to cope with this loss. RIP — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 14, 2020

રાજ્યના સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે આ સમચારને સ્તબ્ધ કરનારા કહ્યા હતા.

हिंदी फ़िल्मों के युवा कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का समाचार स्तब्ध करने वाला है।



उनकी अभिनय क्षमता, प्रतिभा और कौशल के लोग क़ायल था। उनका यूँ चले जाना पीड़ादायक है और यह फ़िल्मजगत के लिए एक बड़ा नुक़सान है।ईश्वर उनके परिवार एवं प्रशंसकों को यह दुःख सहने की शक्ति दे। — Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 14, 2020

અભિનેત્રી અને ટૅક્સટાઈલ પ્રધાન સ્મૃતિ ઈરાનીએ કહ્યું હતું કે, તું આ રીતે કઈ રીતે ચાલ્યો ગયો તેની માટે મારી પસે શબ્દો નથી. બાલાજીમાં આવ્યો ત્યારે એક નાનકડો યુવાન છોકરો હતો જેણે રાષ્ટ્ર પર રાજ કર્યું. હજી તો ઘણો લાંબો પ્રવાસ કરવાનો હતો. સુશાંત સિંહ રાજપુત તું બહુ જલ્દી જતો રહ્યો.

I have no words , no understanding of why you left the way you did. From a bright young kid who came to Balaji to a star who made the Nation swoon.. you had come a long way and had many more miles to go. You will be missed #SushantSinghRajput gone too soon .. — Smriti Z Irani (@smritiirani) June 14, 2020

રેલવે પ્રધાન પિયુષ ગોયલે પણ દુ;ખ વ્યક્ત કર્યું હતુ.

Saddened to know about the unfortunate demise of actor #SushantSinghRajput. He was a young, multi-talented actor who graced the silver screen with his charisma.



We must prioritise our mental well being and never shy away from expressing ourselves to our loved ones. ॐ शांति: pic.twitter.com/LeNsZVf7pm — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) June 14, 2020

મહારાષ્ટ્રના મુખ્ય પ્રધાન ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું હતું કે, તેના પરિવાર, પ્રિયજનોને અને ફૅન્સને ભગવાન તાકાત આપે.

Shocked & saddened to hear about the sudden demise of Sushant Singh Rajput. May God give strength to his family, fans & loved ones 🙏🏼 — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) June 14, 2020

મહારાષ્ટ્રના ભુતપુર્વ મુખ્ય પ્રધાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસે શૉક પ્રગટ કર્યો હતો.

Extremely shocked, pained and sad to hear about the demise of renowned actor Sushant Singh Rajput.

My heartfelt tributes and deepest condolences to his family, friends and followers!

ॐ शान्ति — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 14, 2020

ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્ય પ્રધાન યોગી આદિત્યનાથે કહ્યું હતું કે, પ્રભુ શ્રી રામેન મારી પ્રાર્થના છે કે તેઓ અભિનેતાને તેના ચરણોમાં સ્થાન આપે.

सुशांत सिंह राजपूत जैसे उभरते हुए प्रतिभावान युवा कलाकार का इस प्रकार नश्वर संसार से विदा होना अचंभित करने वाला एवं दुःखद है।



प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति और अपने श्री चरणों में स्थान दें।



मेरी संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं।



ॐ शांति — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 14, 2020

મહારાષ્ટ્રના કેબિનેટ પ્રધાન રાજેશ ટોપેએ લખ્યું હતું કે, અભિનેતાના મૃત્યુના સમાચાર સાંભળીને બહુ દુ:ખ થયું.

અભિનેતાના મૃત્યુથી સહુ કોઈ દુ:ખમાં ગરકાવ થઈ ગયું છે.