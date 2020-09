હવે કંગના રનોટ vs કુનાલ કામરા?

કોમેડિયન કુનાલ કામરા(Kunal Kamra)એ અભિનેત્રી કંગના રનોટ(Kangana Ranaut)ની સરખામણી સદગુરુ સાથે કરતા કંગનાએ વળતો જવાબ આપ્યો હતો. આની શરૂઆત થઈ જ્યારે કંગનાએ શો બિઝનેસને ‘ઈનટોક્સીકેટિંગ’ (નશીલો) અને ‘મેક બિલીવ’ (ભ્રમ) ગણાવીને આધ્યાત્મિક મદદની જરૂર હોવાનું ગણાવ્યું હતું.

કામરાએ મસ્તીમાં ટ્વીટ કરી કે, મને આશ્ચર્ય છે કે તમારા જેવી સ્ટ્રોંગ મહિલાને ‘y’ સિક્યોરિટી મળી રહી છે, જે માણસો તમને પોતાનો હેતુ સિદ્ધ કરવા તમને સુરક્ષા આપી રહ્યા છે.

In a democracy it is the duty of the constitution to protect a revolutionary voice. Here in this case you see two aspects of the glorious democracy ‘The protector’ and ‘ The protected’. You will never make it to any of them. Be someone who means something to this nation 🙂 https://t.co/0ul1IUmDgV