જાણીતા સંગીત નિર્દેશક વાજિદ ખાનનું નિધન, બોલીવુડ શોકગ્રસ્ત

બોલીવુડમાંથી એક દુઃખદ સમાચાર છે. જાણીતા મ્યુઝિક ડાયરેક્ટર વાજિદ ખાનનું નિધન થઈ ગયું છે. વાજિદ ખાને પોતાના જોડીદાર સાજિદ ખાન સાથે મળીને સાજિદ-વાજિદ યુગલના નામે ફિલ્મોમાં સંગીત આપ્યું છે. સાજિદ-વાજિદે સલમાન ખાનની ઘણી ફિલ્મોમાં હિટ મ્યૂઝિક આપ્યું છે. વાજિદના નિધનથી બોલીવુડમાં શોક છવાઇ ગયું છે. તેમને યાદ કરવા અને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો સિલસિલા ચાલું છે.

પીટીઆઈની રિપોર્ટ પ્રમાણે 42 વર્ષના વાજિદનું નિધન સોમવારે મુંબઇના એક હૉસ્પિટલમાં થયું. રિપોર્ટમાં મ્યૂઝિક કમ્પૉઝર સલીમ મર્ચેંટે જણાવ્યું કે વાજિદ ચેમ્બૂરના સુરુના હૉસ્પિટલમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી દાખલ હતા, જ્યાં તેમની સ્થિતિ વધારે ખરાબ થતી ગઈ. "તેમને ઘણી સમસ્યાઓ હતી. તેમને કિડનીની પણ બીમારી હતી. અમુક સમય પહેલા તેમનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પણ થયું હતું. તાજેતરમાં જ તેમને કિડનીમાં સંક્રમણની ખબર પડી હતી. છેલ્લા ચાર દિવસથી તે વેન્ટિલેટર પર હતા. તેમની સ્થિતિ વધારે ગંભીર થતી ગઈ. કિડની સંક્રમણથી શરૂઆત થતાં, સ્થિતિ બગડી. "

Devastated with the news of the passing away of my brother Wajid of Sajid -Wajid fame. May Allah give strength to the family 🙏



Safe travels bro @wajidkhan7 you’ve gone too soon. It’s a huge loss to our fraternity. I’m shocked & broken .



Inna Lillahi wa inna ilayhi raji'un — salim merchant (@salim_merchant) May 31, 2020

કેટલીક રિપોર્ટ્સમાં એ પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વાજિદ ખાનને પછીથી કોરોના વાયરસનું સંક્રમણ પણ થઈ ગયું હતું. જો કે આ બાબતની પુષ્ટિ હજી થઈ શકી નથી. વાજિદ ખાને સાજિદ સાથે 1998ની ફિલ્મ પ્યાર કિયા તો ડરના ક્યાથી મ્યૂઝિક કમ્પોઝર તરીકે પોતાના કરિઅરની શરૂઆત કરી હતી. તેના પછી તેમણે સલમાન ખાન સાથે ઘણી ફિલ્મો કરી. ગર્વ, તેરે નામ, તુમકો ના ભૂલ પાએંગે, પાર્ટનર અને લેટેસ્ટ દબંગ ફ્રેન્ચાઇઝી. વાજિદે કેટલી ફિલ્મોમાં પ્લેબૅક સિંગિંગ પણ કરી. સલમાન માટે તેમણે મેરા હી જલવા, ફેવિકોલ સે અને અક્ષય કુમાર માટે ચિંતા તા ચિતા ચિતા ગીતમાં સ્વર પણ આપ્યો હતો.

લૉકડાઉનમાં રિલીઝ થયેલા સલમાનના ગીત પ્યાર કરો ના અને ભાઈ ભાઈનું સંગીત વાજિદ ખાને સાજિદ ખાન સાથે મળીને આપ્યું હતું. આ ગીત યૂ-ટ્યુબ પર રિલીઝ થયું. વાજિદે જોડીદાર સાજિદ સાથે સિંગિંગ રિયાલિટી શૉ સારેગામાપા 2012 અને સારેગામાપા સિંગિંગ સુપરસ્ટારમાં મેન્ટૉર તરીકે પણ કામ કર્યું હતું.

આઇપીએલની ચોથી સીઝન માટે બન્નેએ થીમ સૉન્ગ ધૂમ ધૂમ ધડાકા પણ કમ્પૉઝ કર્યું, એમાં પણ વાજિદે પોતાનો સ્વર આપ્યો હતો. વાજિદના નિધનના સમાચાર મળતાં જ તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો સિલસિલો શરૂ થયો છે.

Terrible news. The one thing I will always remember is Wajid bhai's laugh. Always smiling. Gone too soon. My condolences to his family and everyone grieving. Rest in peace my friend. You are in my thoughts and prayers.@wajidkhan7 — PRIYANKA (@priyankachopra) May 31, 2020

પ્રિયંકા ચોપડાએ વાજિદ ખાનને ટ્વીટ કરીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.

Sad and heartbreaking news . RIP @wajidkhan7 🙏 May god give strength to the family for this huge loss 🙏 — Bipasha Basu (@bipsluvurself) June 1, 2020

બિપાશા બાસુએ પણ ટ્વીટ કરીને દુઃખ વ્યક્ત કરતાં લખ્યું છે કે ઇશ્વર તેમના પરિવારને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે. ખૂબ જ મોટું નુકસાન.

Very sad news for us all.. the most talented Singer and Composer who has given so many hits to the industry my big brother @TheSajidWajid just left us ..May Allah bless his soul, Rest in peace. Love you always and miss you brother. Your music is evergreen.. pic.twitter.com/jjGclJEc5d — King Mika Singh (@MikaSingh) June 1, 2020

જાણીતાં ગાયક મિકા સિંહે પણ ટ્વીટ કરીને લખ્યું છે ખૂબ જ દુઃખદ સમાચાર. તેમણે ઘણા હિટ્સ આપ્યા છે મારા મોટા ભાઈ વાજિદ ખાન. ભગવાન તેમની આત્માને શાંતિ આપે. હું તમને ખૂબ જ મિસ કરીશ, તમારું સંગીત હંમેશાં યાદ રહેશે.