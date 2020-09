જયા બચ્ચનનો કંગના પર હુમલો, કંગનાએ આપ્યો વળતો જવાબ, કહ્યું આ...

રાજ્યસભા સાંસદ જયા (Jaya Bachchan) બચ્ચને કંગના (Kangana Ranaut) રણોતનું નામ લીધા વગર તેના પર નિશાન સાધ્યો છે. બચ્ચને કહ્યું કે, "જે લોકોએ ફિલ્મ (Film Industry) ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી નામ કમાવ્યું, તે હવે આને ગટર (Gutter) કહી રહ્યા છે. હું આનાથી બિલ્કુલ સહેમત નથી." તેમણે સરકારને અપીલ કરી કે કે તે આવા લોકોને કહે કે આ પ્રકારની ભાષાનો ઉપયોગ ન કરવો. તેમણે એક સમયે એવા લોકો માટે કહ્યું કે, "જે થાળીમાં ખાય છે તેને જ વીંધે છે." જયા (Jaya Bachchan) બચ્ચને કહ્યું કે, "મનોરંજન (Entertainment Industry) ઇન્ડસ્ટ્રી દરરોજ પાંચ (Five Lakh) લાખ લોકોને રોજગાર આપે છે. એવા સમયમાં જ્યારે અર્થવ્યવસ્થા ખૂબ જ ખરાબ સ્થિતિમાં છે, લોકોનું ધ્યાન હટાવવા માટે અમને (બોલીવુડને) સોશિયલ મીડિયા પર ટારગેટ કરવામાં આવે છે."

કંગનાએ જયાને કહ્યું, થોડી દયા બતાવો

સંસદમાં જયા બચ્ચનના નિવેદન પર કંગનાની પ્રતિક્રિયા આવી ગઈ છે. તેણે એક ટ્વીટમાં કહ્યું, "જયા જી શું તમે ત્યારે પણ એમ જ કહ્યું હોત જો મારી જગ્યાએ તમારી દીકરી શ્વેતાને ટીનએજમાં પીટવામાં આવી હોત, ડ્રગ્સ આપવામાં આવ્યા હોત અને શોષણ થયું હોત. શું તમે ત્યારે પણ એમ જ કહ્યું હોત જો અભિષેકની સતતત બુલીઇંગ અને શોષણની વાતો કરે અને એક દિવસ ફાંસી પર લટકતો મળે? થોડીક દયા અમારા પ્રત્યે પણ બતાવો."

Jaya ji would you say the same thing if in my place it was your daughter Shweta beaten, drugged and molested as a teenage, would you say the same thing if Abhieshek complained about bullying and harassment constantly and found hanging one day? Show compassion for us also 🙏 https://t.co/gazngMu2bA