Mirzapur 2: હજી તો ટ્રેલર આવ્યું છે ત્યાં મિમ્સનો પ્રવાહ શરૂ

એમેઝોન પ્રાઈમ વીડિયોની સૌથી લોકપ્રિય વૅબસિરીઝ 'મિરઝાપુર' (Mirzapur)ની સીઝન 2ની દર્શકો મિરઝાપુર સિઝન 1 બાદ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યાં હતા. હવે દર્શકોની આતુરતાનો અંત આવ્યો છે કારણકે સીઝન 2નું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે. હજી ટ્રેલર રિલીઝ થયુ છે એવામાં ફક્ત આ ટ્રેલરના વીડિયોના આધાર ઉપર સોશ્યલ મીડિયામાં બહુ બધા મિમ્સ ફરી રહ્યા છે.

ધમાકેદાર ટ્રેલર પરથી ખબર પડે છે કે, સીઝન 2માં ગુડ્ડુ ભૈયા ઉર્ફે અલી ફઝલની શાનદાર કમબેક અને બદલાની સ્ટોરી દેખાશે.

આ સીઝનમાં ગુડ્ડુ પત્ની સ્વીટી અને ભાઈ બબલુના મૃત્યુનો બદલો અને મિર્ઝાપુર બન્ને લેવાની તૈયારીમાં છે. સીઝન 2નું સ્ટ્રીમિંગ 23 ઓક્ટોબરે થશે.

મુંબઈ પોલીસ અને સુરત પોલીસે પણ મિર્ઝાપુર-2ના ટ્રેલરના ડાયલોગ ઉપાડીને ટ્વીટ કર્યું હતું, જે ફેન્સને ખૂબ જ ગમ્યું હતું.

Them: Now that the lockdown is getting eased, shall we take it easy on the COVID-19 precautions?



Us: pic.twitter.com/uGA9NBfzvE — Mumbai Police (@MumbaiPolice) October 7, 2020