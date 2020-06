જુનિયર એનટીઆરના ફૅન્સ વિરુધ્ધ અભિનેત્રી મીરા ચોપડાએ ફરિયાદ નોંધાવી

બૉલીવુડ એક્ટ્રસ મીરા ચોપડાને ટ્વીટર પર બળાત્કારની ધમકીઓ મળી રહી હોવા પાછળનું કારણ એ છે કે, અભિનેત્રીએ ટ્વીટર પર ફૅન્સ સાથે સવાલ-જવાબનું સેશન રાખ્યું હતું. એ દરમ્યાન એક ફૅને તેલુગુ ફિલ્મોના અભિનેતા નન્દમૂરિ તારક રામારાવ ઉર્ફ જુનિયર એનટીઆર વિષે સવાલ પુછયો ત્યારે મીરાએ કહ્યું કે, હું જુનિયર એનટીઆરને નથી ઓળખતી, હું એની ફૅન નથી. આટલી વાત પર જુનિયર એનટીઆરના ફૅન્સ ગુસ્સે થઈ ગયા અને ટ્વીટર પર અભિનેત્રીને ગંદી ગાળો આપવા લાગ્યા. એટલું જ નહીં અભિનેત્રીને સામુહિક બળાત્કાર અને એસિડ એટેકની ધમકી પણ આપવા લાગ્યા હતા. કેટલાક ફૅન્સે તો હદ કરી દીધી હતી! તેમણે અભિનેત્રીના માતા-પિતા કોરોનામાં મરી જાય તેમ કહ્યું હતું અને મીરાને પોર્ન સ્ટાર પણ કહ્યું હતું.

મીરા ચોપડાએ ટ્રોર્લસના ટ્વીટના સ્ક્રિન શૉટ ટ્વીટર હૅન્ડલ પર શૅર કર્યા હતા અને આ બાબતે એનટીઆરનું પણ ધ્યાન ખેચ્યુ હતું.

@tarak9999 i didnt kno that ill be called a bitch, whore and a pornstar, just bcoz i like @urstrulyMahesh more then you. And your fans will send my parents such wishes. Do u feel successful with such a fan following? And i hope u dont ignore my tweet!! https://t.co/dsoRg0awQl

Well i didnt know not being somebodys fan was a crime.. i want to say this loud to all the girls that if you are not a fan of @tarak9999 , u could be raped, murdered, gangraped, ur parents could be killed as tweeted by his fans. They r totally spoiling the name of their idol.