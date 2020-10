માધુરીએ 21મી વેડિંગ એનેવર્સિરી નિમિત્તે આ સુંદર તસવીર શૅર કરી કહ્યું આ...

આજે ધક ધક ગર્લ કહેવાતી અભિનેત્રી માધુરી દિક્ષીત નેને અને તેના પતિ ડૉક્ટર શ્રીરામ નેનેની આજે 21મી વેડિંગ એનેવર્સિરી છે. આ સ્પેશ્યિલ દિવસે કપલે સોશ્યલ મીડિયામાં એક સુંદર પોસ્ટ શૅર કરીને પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો હતો.

માધુરી દીક્ષિતે તેના ઈન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટમાં પૉસ્ટ કરી કે, આજે અમે હજી એક વર્ષની શરૂઆત કરી રહ્યા છે, જેમાં મારા સ્વપ્નના વ્યક્તિ સાથે હું એડવેન્ચર કરીશ. આપણે ખૂબ જ જુદા છે પણ એકસરખા છે, હું આભારી છું કે તુ મારા જીવનમાં છે. હેપી એનિવર્સીરી તને અને આપણને રામ.

માધુરી દીક્ષિતના પતિ ડૉ.નેનેએ પણ ઈન્સ્ટાગ્રામમાં લખ્યું કે, 21 વર્ષ પહેલા મને સોલમેટ મળી અને અમે સાથે પ્રવાસ કર્યો. દરેક દિવસ શ્રેષ્ઠ હતો અને હજી સાથે મળીને ઘણા એડવેન્ચર કરવાના છીએ. હેપી 21મી એનિવર્સિરી.

Today marks the beginning of another year, full of adventures with the man of my dreams. We are so different yet so alike & I am grateful to have you in my life. Happy Anniversary to you & us Ram ❤️@DoctorNene pic.twitter.com/XOwQGZrgHs