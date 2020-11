કરણ જોહર પર મધુર ભંડારકરે લગાવ્યો ફિલ્મનું ટાઈટલ ચોરવાનો આરોપ

કરણ જોહર (Karan Johar)ને જાણે વિવાદોમાં રહેવાની આદત પડી ગઈ હોય તેવું લાગે છે. ફિલ્મ નિર્માતા સતત વિવાદોમાં ઘેરાયેલો જ રહે છે. હવે તે ફિલ્મનું ટાઈટલ ચોરવાના વિવાદમાં સપડાયો છે. ગયા અઠવાડિયે કરણ જોહરે પોતાના વેબ રિયાલિટી શો ‘ધ ફેબ્યુલસ લાઈવ્સ ઓફ બૉલીવુડ વાઇવ્સ’ (Fabulous Lives Of Bollywood Wives)નું ટ્રેલર રિલીઝ કર્યું હતું, તેનું સ્ટ્રીમિંગ OTT પ્લેટફોર્મ નેટફ્લિક્સ પર થશે. પણ મધુર ભંડારકર (Madhur Bhandarkar) નું માનીયે તો, ‘બૉલીવુડ વાઇવ્સ’ તેના એક અપકમિંગ પ્રોજેક્ટનું નામ છે. ત્યારે ફિલ્મમેકર મધુર ભંડારકરે કરણ જોહર અને તેની કંપની ધર્મા પ્રોડક્શનના CEO અપૂર્વ મેહતા પર આરોપ મૂક્યા છે કે, તે લોકોએ વેબ શો માટે તેમની ફિલ્મનું ટાઈટલ ચોર્યું છે.

મધુર ભંડારકરે ટ્વીટ કરીને તેની નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. તેણે ટ્વીટમાં લખ્યું છે કે, ‘પ્રિય કરણ જોહર, તમે અને અને અપૂર્વ મેહતાએ મારી પાસે બૉલીવુડ વાઇવ્સ ટાઈટલની માગ કરી હતી પણ મેં ના પાડી દીધી હતી કારણકે મારા પ્રોજેક્ટનું કામ ચાલુ છે. આ નૈતિક અને સૈદ્ધાંતિક રૂપે ખોટું છે કે તમે ધ ફેબ્યુલસ લાઈવ્સ ઓફ બૉલીવુડ વાઇવ્સનો ઉપયોગ કરી લીધો. પ્લીઝ મારો પ્રોજેક્ટ ખરાબ ના કરો. હું તમને તમારું ટાઈટલ બદલવા વિનમ્ર અપીલ કરું છું’.

Dear @karanjohar U & @apoorvamehta18 had asked me 4 the title #BollywoodWives for web,which I refused,as my project is underway. It is Morally & ethically wrong u to tweak it to #TheFabulousLivesofBollywoodWives. Pls do not dent my project. I humbly request u to change the title.