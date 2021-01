Madam Chief Minister: રિચા ચઢ્ઢાને મળી મારી નાખવાની ધમકી...

બૉલીવુડ એક્ટ્રેસ રિચા ચઢ્ઢા હાલ પોતાની અપકમિંગ ફિલ્મ 'મેડમ ચીફ મિનિસ્ટર'ને લઈને વિવાદોમાં ફસાઇ ગઈ છે. તાજેતરમાં જ તેણે ફિલ્મના કેટલાક પોસ્ટર અને ટ્રેલર રિલીઝ કરવામાં આવ્યા છે જેના પછી સતત રિચા ચઢ્ઢાનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે. જો કે, વિવાદ વધતો જોતા એક્ટ્રેસ માફી માગી ચૂકી છે, પણ વિવાદ હજી પણ ખતમ થવાનું નામ લઈ રહ્યો નથી.

રિચાને મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી રહી છે, એટલું જ નહીં ભીમ સેનાના પ્રમુખ નવાબ સતપાલ તવંરે એક્ટ્રેસની જીભ કાપીને લાવનારાને ઇનામ આપવા સુધીની જાહેરાત પણ કરી દીધી છે. જો કે, 'મેડમ ચીફ મિનિસ્ટર'નું કહેવું છે કે આ ધમકીઓથી તે ડરતી નથી. તો આ મામલે બૉલીવુડ એક્ટ્રેસ સ્વરા ભાસ્કરે રિચાનો સપૉર્ટ કર્યો છે અને આ બધી વસ્તુઓને અયોગ્ય કહી છે.

This is absolutely shameful & to be condemned in no uncertain terms. You can have ideological issues & problems with a film but this is criminal intimidation & incitement to violence. Ambedkarites, Dalit feminists & just sane people- stand up & call this out! @RichaChadha #NotOk https://t.co/sJs6c9V53J