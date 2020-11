ટાઈટલ વિવાદમાં ફિલ્મમેકર મધુર ભંડારકરે ફરી ધર્મા પ્રોડક્શન બાબતે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. મધુર ભંડારકરે 19 નવેમ્બરથી અત્યાર સુધી ઈન્ડિયન મોશન પિક્ચર્સ પ્રોડ્યૂસર્સ એસોસિયેશન (IMPPA) તરફથી 2, ઈન્ડિયન ફિલ્મ એન્ડ ટેલિવિઝન એસોસિયેશન (IFTDA) તરફથી એક તથા ફેડરેશન ઓફ વેસ્ટર્ન ઈન્ડિયા સિને એમ્પ્લોયઝ (FWICE) તરફથી 2 નોટિસ મોકલી હતી. જોકે, ધર્માએ અત્યાર સુધી કોઈ પણ એસોસિયેશનને જવાબ આપ્યો નથી. પરંતુ આખરે કરણ જોહરે મધુર ભંડારકરની માફી માગી છે. કરણ જોહરે સોશ્યલ મીડિયામાં પણ આ બાબતે શૅર કર્યું છે.

મધુરે પોતાની ટ્વીટમાં કહ્યું હતું, 'અમારી ફિલ્મનું ટાઈટલ 'બોલિવૂડ વાઈવ્સ'ના દુરુપયોગ અંગે 19 નવેમ્બરથી અત્યાર સુધી ધર્મા પ્રોડક્શનને નોટિસ મોકલવામાં આવી. તમામ ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીની ઓફિશિયલ સંસ્થા છે. અત્યાર સુધી કોઈ પણ એસોસિયેશનને ધર્મા તરફથી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા મળી નથી.'

Notices send to @DharmaMovies since 19th Nov, 2 from (IMPPA) ,1 (IFTDA)& 2 Notices of (FWICE )all r Official Bodies of the Film Industry, on misusing & tweaking of my Film Title #BollywoodWives...there is NO official response yet to any of the above Associations from Dharma. https://t.co/QBZyMWxXDG pic.twitter.com/zEfndEoATZ