કૉમેડી કિંગ કપિલ શર્મા બીજી વાર પિતા બન્યા, આજે સવારે દીકરાને આવકાર્યો

કોમેડીના કિંગ તરીકે ઓળખ ખડી કરનારા કપિલ શર્મા (Kapil Sharma)ને ત્યાં સારા સમાચાર છે. તે ફરી એકવાર પિતા બન્યો છે. આજે એટલે કે 1 લી ફેબ્રુઆરીએ (1st February, 2021) તેમને ત્યાં દીકરો જન્મ્યો છે. કપિલ શર્માની પત્ની ગિન્નીએ (Ginni) પુત્રને જન્મ આપ્યો છે અને કપિલે સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો સાથે આ ખુશખબર શેર કરી છે. જે ઘણી ઝડપથી વાયરલ થઇ રહી છે. આ ટ્વીટમાં કોમેડિયન કપિલ શર્માએ એવી પણ માહિતી આપી છે કે, માતા અને પુત્ર બંને સ્વસ્થ છે. નોંધનીય છે કે, થોડા દિવસ પહેલ જ કોમિડી કિંગે 'ધ કપિલ શર્મા શો' (The Kapil Sharma Show) બીજા પુત્રને આવકારવા માટે ઓફએર કર્યો હતો.

Namaskaar 🙏 we are blessed with a Baby boy this early morning, by the grace of God Baby n Mother both r fine, thank you so much for all the love, blessings n prayers 🙏 love you all ❤️ginni n kapil 🤗 #gratitude 🙏