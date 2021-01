ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધીની ભૂમિકા ભજવશે 'કંગના રાનોટ', વાંચો વધુ

ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધીની દેશનાં સૌથી મજબૂત વડા પ્રધાનોમાં ગણતરી થાય છે. એવા ઘણા ઓછા રાજકારણીઓ રહ્યા કે જેમણે ઈન્દિરાની જેમ રાજકીય ઇચ્છાશક્તિ અને લોકપ્રિયતા મેળવી હોય. હવે રાજકારણનું આ શક્તિશાળી પાત્ર મોટા પડદા પર જોવા મળશે, જેને જીવંત કરશે બૉલીવુડ એક્ટ્રેસ કંગના રાનોટ. શુક્રવારે કંગનાએ પોતાની આ પૉલિટિકલ ડ્રામા ફિલ્મની જાહેરાત કરી છે.

This is a photoshoot about iconic women I did in the beginning of my career, little did I know one day I will get to play the iconic leader on screen. https://t.co/ankkaNevH2