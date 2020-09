આખરે કોના કહેવા પર કંગના રનોટ શાંત પડી

કંગના રનોટ (Kangana Ranaut) છેલ્લા ઘણા દિવસોથી પોતાના બિન્દાસ સ્ટેટમેન્ટ માટે વિવાદમાં છે. કંગના અને શિવસેના પ્રવક્તા સંજય રાઉત (Sanjay Raut) આમને સામને આવી ગયા હતા. અભિનેત્રીએ થોડાક દિવસો પહેલાં મુંબઈની પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર (POK) સાથે સરખામણી કરી હતી. તેણે આપેલા આ નિવેદન બાદ શિવસેના સતત તેના પર પ્રહાર કરી રહી છે. જેમાં સંજય રાઉત સૌથી વધારે આક્રમક છે. ભાજપ નેતા સંબિત પાત્રાએ સંજય રાઉત ઉપર પ્રહાર કર્યો હતો.

આ બધામાં કંગનાના પિતા અમરદીપ સિંહ રનોટ ચિંતામાં હતા. કંગનાએ મુંબઈ જવાની જાહેરાત કરતા તેના પિતા ચિંતામાં મૂકાયા હતા જેથી શનિવારે રાત્રે તેઓ મનાલી પહોંચ્યા હતા. તેમણે આ બાબતે કંગના સાથે વાતચીત કરી. વિગતવાર ચર્ચા બાદ કંગનાએ તેની મમ્મી આશા રનોટને પ્રોમીસ કર્યું કે તે હવે પંગો નહીં લે. કંગનાને શાંત કર્યા બાદ ફેમિલી ડીનર કર્યું હતું.

કંગનાને મળવા તેના પિતા શુક્રવારે સવારે જ નીકળ્યા હતા પરંતુ મનાલી- ચંડીગઢ નેશનલ હાઈવે દવાડા પાસે બંધ હોવાથી તેમણે કમાંદ કટોલા-બજોરાથી થઈને જવુ પડ્યું હતું. આ રસ્તામાં ટ્રકોને લીધે ખૂબ જ ટ્રાફિક હતું અને તે ખાસા કલાકો સુધી ટ્રાફિકજામમાં ફસાયેલા રહ્યા હતા.

You can fight with Mafia, you can also challenge the governments but how to handle emotional blackmail at home? Who all relate with this scene in my house today ? pic.twitter.com/159mWDgpIO