કંગનાનો ઓપન ચેલેન્જ, 9 તારીખે આવી રહી છું મુંબઇ,હિંમત હોય તો અટકાવી જુઓ

કંગના (Kangana Ranaut) રણોતમા મુંબઇ(Mumbai) વિષયે આપેલા નિવેદને વિવાદ ખડો કર્યો છે. રિસન્ટલી તેણે કહ્યું હતું કે તેને મુંબઇ (Mumbai) પાકિસ્તાન (POK) અધિકૃત કાશ્મીર જેવું લાગી રહ્યું છે. આ મુદ્દે કેટલાય સેલેબ્સે કંગનાના વિરોધમાં ટ્વીટ (Tweet) કર્યું છે. હવે કંગનાએ ફરી એકવાર પલટવાર કર્યો છે.

કંગનાએ કહ્યું, આવી રહી છું મુંબઇ

કંગના રણોતે ટ્વીટ કર્યું છે કે, હું જોઇ રહી છું કે ઘણાં લોકો મને મુંબઇ પાછાં ન આવવાની ધમકી આપી રહ્યા છે એટલે મેં નક્કી કર્યું છે કે 9 સપ્ટેમ્બરના મુંબઇ આવીશ. હું મુંબઇ એરપોર્ટ પહોંચીને ટાઇમ પોસ્ટ કરીશ, કોઇના બાપમાં તાકાત હોય તો અટકાવે મને.

I see many people are threatening me to not come back to Mumbai so I have now decided to travel to Mumbai this coming week on 9th September, I will post the time when I land at the Mumbai airport, kisi ke baap mein himmat hai toh rok le 🙂 https://t.co/9706wS2qEd — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 4, 2020

કંગનાએ કહ્યું હતું કે મુંબઇ પોલીસથી લાગે છે ડર

હકીકતે કંગનાએ છેલ્લે ટ્વીટ કર્યું હતું કે તે બોલીવુડના ડ્રગ લિંક વિશે જેણે છે. તેણે નાર્કોટિક્સ કન્ટ્રોલ બ્યૂરો માટે ટ્વીટ કર્યું હતું કે તે મદદ કરી શકે છે પણ તેને સુરક્ષા મળે તો. આ અંગે ભાજપ લીડર રામ કદમે મહારાષ્ટ્ર સરકાર પર ટ્વીટ કરીને પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો. આ અંગે કંગનાએ જણાવ્યું કે તે સેન્ટર અથવા હિમાચલ પ્રદેશ પાસેથી સુરક્ષા ઇચ્છે છે. મુંબઇ પોલીસથી તેને ડર લાગે છે. આ અંગે સંજય રાઉતનું નિવેદન હતું કે એટલો જ ડર છે તો ન આવે મુંબઇ. કંગનાએ પલટવાર કરતાં કહ્યું કે મુંબઇ હવે પીઓકે જેવી ફીલ થઈ થઈ રહી છે.

Thank you for your concern sir, I am actually more scared of Mumbai police now than movie mafia goons, in Mumbai I would need security either from HP government or directly from the Centre, No Mumbai police please 🙏 https://t.co/cXEcn8RrdV — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 30, 2020

કંગનાએ ઇન્ડસ્ટ્રીના સૌથી પૉપ્યુલર ડ્રગ વિશે માહિતી આપી હતી

કંગનાએ રિયાની ડ્રગ ચૅટ સામે આવ્યા પછી ટ્વીટ કર્યું હતું કે, ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સૌથી પૉપ્યુલર ડ્રગ કોકીન છે, આ લગભગ દરેક હાઉસ પાર્ટીમાં વપરાય છે. આ ખૂબ જ મોંઘું આવે છે પણ જ્યારે શરૂઆતમાં કોઇ મોટાં હાઉસિઝમાં જાઓ તો આ ફ્રી આપવામાં આવે છે, MDMAના ક્રિસ્ટલ પાણીમાં મિક્સ કરવામાં આવે છે તમારી જાણ બહાર તમને પીવડાવી દેવામાં આવે છે.

Most popular drug in the film industry is cocaine, it is used in almost all house parties it’s very expensive but in the beginning when you go to the houses of high and mighty it’s given free, MDMA crystals are mixed in water and at times passed on to you without your knowledge. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 26, 2020

બોલીવુડ સિતારાઓએ કંગનાના નિવેદનનો આ રીતે કર્યો વિરોધ

કંગનાએ મુંબઇ વિશે જે ટ્વીટ કર્યું હતું, તેના પર સિતારાઓએ પોતાની નારાજગી ટ્વિટર પર વ્યક્ત કરી છે. રેણુકા શહાણે, દિયા મિર્ઝા, ફરહા ખાન અલી, રિતેશ દેશમુખ અને સોનુ સૂદે ટ્વીટ દ્વારા મુંબઇ પ્રત્યે પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો છે.