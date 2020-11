શૂટિંગમાંથી સમય કાઢીને સંજય દત્તને મળવા ગઈ કંગના, કહ્યું આવી છે તબિયત

બોલીવુડ અભિનેત્રી કંગના રણોત (Bollywood Actress Kangana Ranaut) અપકમિંગ ફિલ્મ (Upcoming Movie) 'થલાઇવી(Thalaivi)'ના છેલ્લા શેડ્યૂલના શૂટિંગ માટે હૈદરાબાદ(Hyderabad)માં છે. આ દરમિયાન તેની મુલાકાત એક્ટર સંજય દત્ત (Actor Sanjay Dutt) સાથે થઈ. કંગના (Kangana Ranaut)એ સોશિયલ મીડિયા (Social Media) પર સંજય દત્ત (Sanjay Dutt) સાથે તસવીર શૅર કરી અને તેમના સારા સ્વાસ્થ્યની કામના કરી.

સંજય દત્તને મળી કંગના

કંગનાએ લખ્યું, "જ્યારે મને ખબર પડી કે અમે હૈદરાબાદના એક જ હોટલમાં રોકાયા છીએ, તો હું આજે સવારે સંજૂ સરને મળવા અને તેમનું સ્વાસ્થ્ય પૂછવા ગઈ. અને હું આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ આ જોઇને કે તે હજી પણ પહેલા જેવા હેન્ડસમ અને હેલ્થી લાગી રહ્યા છે. અમે તમારા લાંબા જીવન અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ."

When I got to know we were staying in the same hotel in Hydrabad, I went to see Sanju sir this morning to check on his health and was pleasantly surprised to see him look even more handsome and healthy. We pray for your long life and good health 🥰 pic.twitter.com/VPB5reGThp