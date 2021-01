કંગના રણોત મુંબઇ આવીને કરવા લાગી ઘરની સાફસફાઇ, શૅર કર્યું આ...

કંગના રણોતે તાજેતરમાં જ હિમાચલ પ્રદેશમાંથી પાછી આવી છે. ઘરે પહોંચીને તે પોતાના ઘરની સાફ-સફાઇમાં લાગી ગઈ છે અને તેણે પોતાના ચાહકોને આની ઝલક પણ બતાવી રહી છે. તેણે પોતાના વૉર્ડ્રોબને અરેન્જ કરતી તસવીર પોસ્ટ કરી છે. આમ તો કંગનાના શૂઝનું કલેક્શન જોઇને તેની ફીમેલ ફેન્સને લાલચ જરૂર આવી શકે છે.

Ever since I have come home, been only cleaning cleaning and cleaning. They say what you own, owns you as well, after incessant cleaning of days I feel like a slave of my own possessions. Hopefully I will be done today and enter 2021 like a Queen 👑 pic.twitter.com/EYyq1DeUKI