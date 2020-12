કંગનાએ ઝોમેટો પર રેફરી બનવાનો આક્ષેપ મૂક્યો, જાણો કેમ?

કંગના રનોટ તથા દિલજીત દોસાંજ વચ્ચેનો ઝઘડો હજી શાંત નથી થયો એવામાં એક્ટ્રેસે આ ઝઘડાને બહાને ફૂડ ડિલીવરી સર્વિસ ઝોમેટોને આડેહાથ લીધી છે.

I saw their @zomatoin twitter handle play referee between @diljitdosanjh and me, they openly bullied me also supported Kangana raped by Diljit trend, हम एक इंडस्ट्री में काम करते हैं आज लड़ेंगे कल एक हो जाएँगे, तुम अपना देखो हमारे चक्कर में सड़क पे मत आ जाना भाई @zomato 😂😂 https://t.co/c2AUvgBjGR

એક્ટ્રેસે હાલમાં જ કરેલી એક પોસ્ટમાં કહ્યું હતું, 'મેં જોયું કે ઝોમેટો સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ દિલજીત દોસાંજ તથા મારી વચ્ચે રેફરી બનતું રહે છે. તેમણે મને જાહેરમાં હેરાન કરી અને કંગના રેપ્ડ બાય દિલજીત ટ્રેન્ડને સપોર્ટ કર્યો. અમે એક જ ઈન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરીએ છીએ. આજે લડીશું તો કાલે એક થઈ જઈશું. તમે તમારું જુઓ. અમારા ચક્કરમાં તમે રસ્તા પર ના આવી જતા, ભાઈ...'

