અર્નબ ગોસ્વામીની ધરપકડ બાદ કંગના રનોટે મહારાષ્ટ્ર સરકાર પર કર્યો પ્રહાર, કહ્યું આ...

મુંબઇ પોલીસે બુધવારે સવારે ન્યૂઝ ચેનલ રિપબ્લિક ટીવીના એડિટર ઇન ચીફ અર્નબ ગોસ્વામી (Arnab Goswami)ની તેમના ઘરે જઈને આત્મહત્યાના એક જૂના કેસમાં ઘરપકડ કરી લીધી છે. ત્યારે અર્નબ ગોસ્વામી અને પોલીસ વચ્ચે ઝપાઝપી પણ થઈ છે. જેના વીડિયો રિપબ્લિક ટીવીએ દેખાડયા હતા. ત્યારબાદ અભિનેત્રી કંગના રનોટ (Kanagana Ranaut) અર્નબ ગોસ્વામીના સપોર્ટમાં આવી છે અને માહારાષ્ટ્ર સરકાર પર પ્રહાર કર્યો છે. અભિનેત્રીએ સોશ્યલ મીડિયામાં એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે.

અર્નબ ગોસ્વામીની ધરપકડ બાદ અભિનેત્રી કંગના રનોટે સોશ્યલ મીડિયા પર એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે. જેમાં તેણે કહ્યું છે કે, મહારાષ્ટ્ર સરકાર હું તમને પૂછવા માંગુ છુ કે આજે તમે અર્નબને તેમના ઘરે જઇને તેમને માર્યા અને તેમના વાળ ખેંચ્યા, તેમના પર જીવલેણ હુમલો કર્યો, હજુ કેટલાના ઘર તોડશો તમે અને કેટલા લોકોના ગળા દબાવશો. કેટલાના મોઢા બંધ કરશો. આ મોઢા વધતા જ જશે.

અભિનેત્રીએ વીડિયોમાં આગળ કહ્યું છે કે, અમારી પહેલા કેટલા શહીદોના શિરચ્છેદ કરવામાં આવ્યા છે. તેમને ફાંસી આપવામાં આવી છે. કોઈ વાંધો નહી. જો તમે એક અવાજ રોકશો, તો બીજો અવાજ ઉઠશે. કંગના રનોટે આ વીડિયોમાં અભદ્ર ભાષાનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે.

અન્ય ટ્વીટમાં અભિનેત્રીએ લખ્યું કે, પપ્પુરાવકો ગુસ્સા ક્યું આતા હૈ? પેન્ગ્વિન કેમ ગુસ્સે થાય છે? સોનિય સેના કહેવા પર તમને ગુસ્સો આવે છે. તમે સોનિયા સેના છો. અર્નબ સર તેમને તમારા વાળ ખેંચવા દો. આપણે આઝાદીનો કર્ઝ ચુકાવવાનો છે.

Pappupro ko gussa kyun aata hai? Penguins ko gussa kyun aata hai? Sonia sena ko itna gussa kyun aata hai?Arnab sir let them pull your hair and assault you for the cause of free speech greats before us got hanged with smiles on their faces,Aazadi ka karz chukana hai #ArnabGoswami https://t.co/QcBPTnaUoR