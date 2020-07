'તારક મહેતા'ના જેઠાલાલ 116 દિવસ બાદ આવ્યા સેટ પર, શરૂ કર્યું શૂટિંગ

કોરોના વાયરસ (COVID-19)ને લીધે લાગૂ કરવામાં આવેલ લૉકડાઉનના નિયમો હળવા કરીને અનલૉકની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે અને ધીમે ધીમે બધી વસ્તુઓ પાટા પર લાવવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. એન્ટરટેઈનમેન્ટ ઈન્ડસ્ટ્રીએ પણ કામ શરૂ કર્યું છે. સલામતીનું ધ્યાન રાખીને અનેક સિરિયલોનું શૂટિંગ શરૂ થયું છે. એ જ રીતે સબ ટીવી પર આવતી લોકપ્રિય સિરિયલ 'તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા'નું શૂટિંગ પણ શરૂ થઈ ગયું છે. ત્યારે સિરિયલના સૌથી ચહિતા કલાકાર દિલીપ જોષી ઉર્ફે જેઠાલાલ ચંપકલાલ ગડા પણ સેટ પર પાછા ફર્યા છે અને શૂઠિંગ શરૂ થવાથી બહુ ખુશ છે. તેમણે 116 દિવસ પછી શૂટિંગ શરૂ કર્યું છે.

'તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા'નું શૂટિંગ ફરીવાર શરૂ થતા સૌ પ્રથમ ટપ્પુ સેનાએ શૂટિંગ કર્યું હતું અને પછી શનિવારે દિલીપ જોષી સેટ પર હાજર રહ્યાં હતા. શનિવારે મોડી રાત્રે દિલીપ જોષીએ બે ટ્વીટ કર્યા હતા. જેમા તેમણે શૂટિંગ પર પાછા ફરવાની ખુશી વ્યક્ત કરી હતી અને ફૅન્સને તેમની માટે પ્રાર્થના કરવાની અપીલ કરી હતી.

પ્રથમ ટ્વીટમાં દિલીપ જોષીએ લખ્યું હતું કે, 116 દિવસ પછી આજે 'તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા'નું શૂટિંગ શરૂ કર્યું. કાસ્ટ અને ક્રૂના હસતા ચહેરા અને હસતી આંખો જોઈને બહુ ખુશ છું. મારી એકમાત્ર ગોકુલધામ ફૅમેલી તો મિત્રો 'તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા'ના નવા એપિસોડ જોવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ.

Exactly after 116 days... Today..I resumed shooting for TMKOC...😊.. So..so..Happy to see the cast n crew..My..one n only “Gokuldham Family”... So get ready Friends for fresh dose of TMKOC..😊

બીજા ટ્વીટમાં દિલીપ જોષીએ લખ્યું હતું કે, અમારા પ્રોડ્યૂસર અસિતભાઈ આખી ટીમની કાળજી લઈ રહ્યાં છે. તેમ છતા હું તમને વિનંતી કરું છું કે તમે મહેરબાની કરીને અમારી માટે પ્રાર્થના કરો કે અમે આ મુશ્કેલભર્યાં સમયમાં સલામત રહીએ અને તમારું મનોરંજન કરતાં અમને કોઈ રોકી ન શકે.

Our Producer Asitbhai has taken utmost care for the whole team... but still .. I request you All to please pray for US, that we all stay safe in these trying times... and nothing can deter us from entertaining You All..😊