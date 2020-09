કરણવીર બોહરાએ જીવતા જીવ મારી નાખ્યો કુશલ ટંડનને, માગવી પડી માફી

ટેલિવિઝન અભિનેતા કુશલ પંજાબી (Kushal Punjabi)એ 27 ડિસેમ્બરે 2019ના રોજ ઘરે ફાંસો ખાઈને આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. જેનાથી આખી ટીવી ઇન્ડસ્ટ્રી આઘાતમાં હતી. તેના મૃત્યુ પછી હવે તેના નજીકના મિત્ર અભિનેતા કરણવીર બોહરા (Karanvir Bohra)એ તેના નામ પર હાલમાં જ મેન્ટલ હેલ્થ અવેરનેસ માટે એક પહેલ 'કુશલ મંગલ'ની શરૂઆત કરી છે. અભિનેતાએ તેની જાહેરાત સોશ્યલ મીડિયા દ્વારા કરી હતી. પરંતુ તેમાં કુશલ પંજાબીને બદલે કુશલ ટંડન (Kushal Tandon)નું નામ લખી દીધું. આ ભૂલ માટે કરણવીર બોહરાને ટ્રોલ કરવામાં આવ્યો અને કુશલ ટંડને પ્રતિક્રિયા પણ આપી છે.

કરણવીર બોહરાએ કુશલ પંજાબીના નામ પર મેન્ટલ હેલ્થ અવેરનેસ માટે શરૂ કરેલી પહેલની જાણકારી આપતા ટ્વિટર પર લખ્યું હતું કે, 'હું ઘણો ખુશ છું કે રિના જબરાન અને મેં સુસાઇડ પ્રિવેન્શન ડે પર એક નવી પહેલ શરૂ કરી છે. મેં કુશલ ટંડનને ઘણો પ્રેમ કર્યો.' આ ટ્વીટમાં કુશલ પંજાબીની બદલે કુશલ ટંડને પોતાનું નામ જોઈને ટ્વીટ કર્યું હતું કે, 'હજુ જીવતો છું હું, મર્યો નથી'

કુશલ ટંડનું ટ્વીટ જોયા બાદ કરણવીર બોહરાએ તેની માફી માગી હતી. અભિનેતાએ લખ્યું હતું, 'સોરી, સોરી ભાઈ, આ લખવામાં ભૂલ થઈ ગઈ. હું તને પણ પ્રેમ કરું છું અને આ તું જાણે છે.'

Sorry sorry bro, it was a typo...I love you too and you know that 🤗🤗🤗

That @nikitindheer is the chingari, I'm sure he sent it to you 😤 https://t.co/490goYvabR