હું નેપોટિઝમ સામે જીવી શક્યો, પરંતુ સુશાંત ન બચી શક્યો: પ્રકાશ રાજ

પ્રકાશ રાજનું કહેવું છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ચાલી રહેલા નેપોટિઝમને કારણે સુશાંત સિંહ રાજપૂતનું મૃત્યુ થયું છે. સુશાંત છેલ્લા ઘણા મહિનાથી ડિપ્રેશનમાં હતો અને તેણે હાલમાં જ સુસાઇડ કર્યું છે. આ માટે ઘણી સેલિબ્રિટીઝ બૉલીવુડને જવાબદાર ગણી રહી છે.

#nepotism I have lived through this .. I have survived ... my wounds are deeper than my flesh ..but this child #SushanthSinghRajput couldn’t.. will WE learn .. will WE really stand up and not let such dreams die .. #justasking pic.twitter.com/Q0ZInSBK6q