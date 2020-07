તમારો પ્રેમ અને સપોર્ટ મારી મોટી સ્ટ્રેન્થ છે: અમિતાભ બચ્ચન

ફેન્સ અને લોકો વતી મળેલા પ્રેમ અને સપોર્ટને અમિતાભ બચ્ચન પોતાની મોટી સ્ટ્રેન્થ માને છે. અમિતાભ બચ્ચન અને અભિષેક બચ્ચન ઘણા દિવસથી નાણાવટી હૉસ્પિટલમાં કોરોનાની સારવાર લઈ રહ્યા છે. તેઓમાં કોરોના પૉઝિટિવ મળી આવતાં તેમના ફેન્સ અને ફ્રેન્ડ્સમાં ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે. લોકો તેમનાં સ્વાસ્થ્યની ચિંતા કરી રહ્યા છે. ફેન્સનો ફોટો ટ્વિટર પર શૅર કરીને અમિતાભ બચ્ચને ટ્વીટ કર્યું હતું કે ‘તમે જે રીતે તમારો હાથ મારા પ્રતિ પ્રેમ અને સપોર્ટ દેખાડવા માટે ઊંચો કર્યો છે એ જ મારી મોટી સ્ટ્રેન્થ છે. આને મારી અંદરથી કદી પણ દૂર નહીં થવા દઉં, એથી ભગવાન મારી મદદ કરો.

T 3604 - the hands that you raise in love and support are my strength .. this I shall never ever allow to vanish from my system .. so help me God ! 🙏 pic.twitter.com/RstlJBttsr